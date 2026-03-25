Атаковавший Иран американский авианосец оказался серьезно поврежден

Корабль сейчас находится в порту на острове Крит в Средиземном море. Эксперты выразили обеспокоенность его состоянием. По их словам, текущих испытаний недостаточно, чтобы оценить оперативную пригодность авианосца и надёжность его ключевых систем, включая пусковую установку и систему восстановления реактивных двигателей.
В Пентагоне также не уверены, насколько Gerald R. Ford и другие корабли этого класса способны обнаруживать и перехватывать вражеские ракеты и самолёты, а также как их системы будут работать в условиях интенсивных взлётов и посадок.
Пожар на авианосце произошёл 12 марта. По данным The New York Times, возгорание началось в вентиляции сушилки в прачечной и за короткое время распространилось по судну. Его тушили больше 30 часов.
В феврале сообщалось, что американский авианосец USS Gerald R. Ford оказался залит фекалиями.
