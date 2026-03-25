Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Атаковавший Иран американский авианосец оказался серьезно поврежден

У атомного авианосца ВМС США USS Gerald R. Ford, участвовавшего в ударах по Ирану, обнаружили серьёзные технические повреждения. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на управление Пентагона, отвечающее за испытания вооружений.

Корабль сейчас находится в порту на острове Крит в Средиземном море. Эксперты выразили обеспокоенность его состоянием. По их словам, текущих испытаний недостаточно, чтобы оценить оперативную пригодность авианосца и надёжность его ключевых систем, включая пусковую установку и систему восстановления реактивных двигателей.

В Пентагоне также не уверены, насколько Gerald R. Ford и другие корабли этого класса способны обнаруживать и перехватывать вражеские ракеты и самолёты, а также как их системы будут работать в условиях интенсивных взлётов и посадок.

Пожар на авианосце произошёл 12 марта. По данным The New York Times, возгорание началось в вентиляции сушилки в прачечной и за короткое время распространилось по судну. Его тушили больше 30 часов.

В феврале сообщалось, что американский авианосец USS Gerald R. Ford оказался залит фекалиями.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше