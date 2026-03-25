Кадры уничтоженного узла связи ВСУ показал Кадыров

Кадры уничтожения узла связи ВСУ на Харьковском направлении опубликовал глава Чечни Рамзан Кадыров.
По его данным, объект выявили в ходе разведки. Позиции были замаскированы, однако операторы БПЛА обнаружили цель и передали координаты ударным расчетам.
После наведения по объекту нанесли серию ударов, в результате чего узел связи был полностью уничтожен.
В операции участвовали подразделения спецназа «Ахмат», включая батальоны «Ваха» и «Хохол», а также РШБр «Рубеж» и 45-я бригада специального назначения.
Сообщается, что после поражения объекта противник лишился управления и координации на данном участке.
Ранее сообщалось, что удары были нанесены по зданиям СБУ в Ивано-Франковске и Виннице, есть погибшие и раненые.