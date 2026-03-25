В ЕС выразили недовольство в связи с позицией Рютте по Ирану

По данным издания, предложение о возможном участии европейских государств в операции в Ормузском проливе поставило их в сложное положение. В ЕС, как отмечается, не готовы к вовлечению в военный конфликт.
Дипломаты указали на расхождение между позицией Рютте и мнением большинства европейских столиц. В частности, глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявляла, что происходящее не является войной Европы. Эту точку зрения поддержали представители Германии, Италии и Испании.
В материале также отмечается, что обеспокоенность европейских стран связана с эскалацией на Ближнем Востоке и ростом цен на нефть и газ.
В то же время представитель НАТО сообщил изданию, что альянс не участвует в боевых действиях, но продолжает следить за развитием ситуации.
Также представители иранских вооруженных сил заявляли о готовности ограничить судоходство через Ормузский пролив, через который проходит значительная часть мирового нефтяного экспорта.
