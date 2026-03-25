Ряд стран Европы, включая Германию, сталкиваются с экономическими трудностями на фоне проводимой политики, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МИД РФ Марию Захарову.
По ее словам, отказ от российских энергоносителей оказывает влияние на экономическую ситуацию в ЕС, при этом отдельные государства, такие как Венгрия и Словакия, занимают иную позицию.
Захарова привела данные Федерального статистического ведомства Германии, согласно которым в 2025 году более 20 тыс. компаний заявили о финансовой несостоятельности, что на 10% больше показателя 2024 года.
Она отметила, что такие показатели свидетельствуют о системных проблемах в экономике страны, которая ранее занимала ведущие позиции в Европе.
Дипломат также заявила, что принятые политические решения повлияли на экономическую модель Германии и структуру ее развития.
Кроме того, по ее оценке, значительные ресурсы направляются на поддержку Украины, что отражается на внутренней экономике.
Захарова подчеркнула, что сложившаяся ситуация, по ее мнению, является результатом выбранного курса европейских стран.
Читайте также: В ЕС усомнились в дипломатии по Украине и заявили о ставке на перевооружение.