США не планируют сокращать масштабы операции против Ирана, несмотря на контакты

По ее словам, операция «Эпическая ярость» продолжается в прежнем объеме, несмотря на попытки изучить возможности для переговоров с Тегераном.
Как отмечает издание, Соединенные Штаты передали Ирану через посредников, включая Пакистан, план урегулирования конфликта, состоящий из 15 пунктов. При этом остается неясным, готов ли Тегеран рассматривать эти предложения как основу для переговоров.
Также не уточняется позиция Израиля по предложенным инициативам.
Военная операция США и Израиля против Ирана началась 28 февраля. Удары наносились по ряду городов, включая Тегеран.
По информации американской стороны, в последние дни контакты между Вашингтоном и Тегераном осуществлялись через посредников. В то же время иранские власти заявляют, что прямых переговоров с США не ведется.
