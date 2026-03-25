Депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил, что после завершения СВО политическая карьера Владимира Зеленского немедленно рухнет, после чего тот предстанет перед военным трибуналом, сообщает РИА «Новости».
Володацкий сказал, что конституцией Украины не предусмотрено продление полномочий президента даже в условиях военного положения, что делает Зеленского и его окружение нелегитимными.
В будущем, по словам депутата, слова Зеленского станут основой для будущего уголовного дела, в рамках которого сам Зеленский будет рассматриваться как военный преступник.
По словам депутата, «фактической задачей» Зеленского стало «уничтожение украинского народа».
