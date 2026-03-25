Захарова: Зеленский пытается всеми способами втиснуться в Евросоюз

Владимир Зеленский, стремясь любыми средствами присоединиться к Евросоюзу, уподобляется человеку, который бежит за автобусом, несмотря на боль от прищемленной руки, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Он пытается войти в Европейский союз любыми путями, не гнушаясь ничем, лишь бы протиснуться в эту дверь. Даже если автобус уедет, оставив его с прищемленной рукой, он все равно будет бежать за ним и кричать, что едет», — сказала Захарова в эфире радио Sputnik.
По словам дипломата, особенно шокирует то, что Зеленский, получая миллиардную помощь от ЕС, открыто угрожает одному из его лидеров.
Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что венгерская сторона имеет полное право блокировать предоставление ЕС «военного кредита» Украине на 90 миллиардов евро.