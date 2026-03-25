В Катаре объявили форс-мажор по поставке сжиженного газа

Катарская компания QatarEnergy объявила форс-мажор по ряду долгосрочных контрактов на поставку сжиженного природного газа.

Катарская компания QatarEnergy объявила форс-мажор по ряду долгосрочных контрактов на поставку сжиженного природного газа. Это касается клиентов в Италии, Бельгии, Южной Корее и Китае, сообщает Reuters.

В начале марта QatarEnergy уже вводила форс-мажор для части покупателей из-за прекращения производства СПГ после атак иранских беспилотников. Глава компании заявлял, что производство возобновят после окончания конфликта на Ближнем Востоке. По оценке компании, удары Ирана вывели из строя 17% экспортных мощностей Катара, что приведёт к ежегодным потерям в размере около $20 млрд.

О риске объявления форс-мажора по долгосрочным контрактам сроком до пяти лет QatarEnergy предупреждала ещё 19 марта. В ходе иранских ударов 18 и 19 марта по заводам компании были уничтожены две линии по производству СПГ.

Напомним, военная операция США и Израиля против Ирана началась 28 февраля. Тегеран наносит ответные удары по объектам союзников в регионе.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше