В Катаре объявили форс-мажор по поставке сжиженного газа

Катарская компания QatarEnergy объявила форс-мажор по ряду долгосрочных контрактов на поставку сжиженного природного газа. Это касается клиентов в Италии, Бельгии, Южной Корее и Китае, сообщает Reuters.
В начале марта QatarEnergy уже вводила форс-мажор для части покупателей из-за прекращения производства СПГ после атак иранских беспилотников. Глава компании заявлял, что производство возобновят после окончания конфликта на Ближнем Востоке. По оценке компании, удары Ирана вывели из строя 17% экспортных мощностей Катара, что приведёт к ежегодным потерям в размере около $20 млрд.
О риске объявления форс-мажора по долгосрочным контрактам сроком до пяти лет QatarEnergy предупреждала ещё 19 марта. В ходе иранских ударов 18 и 19 марта по заводам компании были уничтожены две линии по производству СПГ.
