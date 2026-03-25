В Катаре объявили форс-мажор по поставке сжиженного газа

В начале марта QatarEnergy уже вводила форс-мажор для части покупателей из-за прекращения производства СПГ после атак иранских беспилотников. Глава компании заявлял, что производство возобновят после окончания конфликта на Ближнем Востоке. По оценке компании, удары Ирана вывели из строя 17% экспортных мощностей Катара, что приведёт к ежегодным потерям в размере около $20 млрд.