Иран обозначил условие для начала переговоров с США

Он подчеркнул, что переговоры возможны лишь в случае, если из подхода США будет полностью исключена сама идея действий против Ирана. При этом Зольфагари отметил, что при текущих условиях Тегеран не намерен вести диалог с Вашингтоном ни сейчас, ни в будущем.
«Пока не будет на то наша воля, ничто не вернется на круги своя. Эта воля возникнет тогда, когда мысль о действиях против иранского народа будет полностью вычищена из вашего грязного разума», — передает слова Зольфагари агентство Tasnim.
Ранее газета New York Times со ссылкой на источники сообщала, что США передали Ирану план из 15 пунктов по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке на фоне его влияния на американскую экономику. Позднее портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что власти Ирана считают предложение США о переговорах уловкой.