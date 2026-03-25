Иран обозначил условие для начала переговоров с США

Иран готов рассматривать возможность переговоров с США только при условии отказа Вашингтона от действий против иранского народа, заявил представитель центрального штаба военного командования «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари.

Источник: Аргументы и факты

Иран готов рассматривать возможность переговоров с США только при условии отказа Вашингтона от действий против иранского народа, заявил представитель центрального штаба военного командования «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари.

Он подчеркнул, что переговоры возможны лишь в случае, если из подхода США будет полностью исключена сама идея действий против Ирана. При этом Зольфагари отметил, что при текущих условиях Тегеран не намерен вести диалог с Вашингтоном ни сейчас, ни в будущем.

«Пока не будет на то наша воля, ничто не вернется на круги своя. Эта воля возникнет тогда, когда мысль о действиях против иранского народа будет полностью вычищена из вашего грязного разума», — передает слова Зольфагари агентство Tasnim.

Ранее газета New York Times со ссылкой на источники сообщала, что США передали Ирану план из 15 пунктов по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке на фоне его влияния на американскую экономику. Позднее портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что власти Ирана считают предложение США о переговорах уловкой.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше