В социальных сетях появились кадры, как жена украинского политика Владимира Зеленского, Елена, обращается к пустому креслу первой леди США Мелании Трамп во время саммита в Вашингтоне, видео изучил aif.ru.
Вступление Зеленской началось с того, что она благодарит всех присутствующих, в том числе супругу президента США, которой уже на тот момент на саммите по искусственному интеллекту (ИИ) не было. Жена украинского политика произносит: «Я хочу поблагодарить первую леди Меланию Трамп», после чего смотрит на ее пустое кресло и словно ждет ответ. Затем ей, видимо, становится неловко, и она опускает глаза.
Комментаторы в социальных сетях сразу вспомнили скандалы, связанные с Зеленским и наркотиками, и попросили Елену «вымыть нос». Некоторые из них с сарказмом попросили рассказать о «других технологиях на Украине».
«У нас есть технология “бусификації” (насильственная мобилизация, — прим. ред.), которую мир не видел!», — заявил пользователь с ником 27ada72.
«Ваши картинки никому не надо! Расскажи про геноцид украинцев! ТЦК это банда внутри страны! Границы закрыты! Детей вывозят куда интересно??? Вранье и пиар!», — подчеркнула Irena553334. Она также добавила, что конфликт продолжается благодаря западным кураторам Киева.
Напомним, о том, что Зеленская обратилась к пустому креслу Мелании сообщил помощник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин. По его словам, она могла таким образом продемонстрировать неуважение к супруге президента США.