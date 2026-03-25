Появились кадры, как Зеленская обращается к пустому креслу Мелании Трамп

В социальных сетях распространяются кадры неловкого инцидента с участием жены украинского политика Зеленского, на них она обращается к пустому креслу супруги президента США Мелании Трамп.

В социальных сетях появились кадры, как жена украинского политика Владимира Зеленского, Елена, обращается к пустому креслу первой леди США Мелании Трамп во время саммита в Вашингтоне, видео изучил aif.ru.

Вступление Зеленской началось с того, что она благодарит всех присутствующих, в том числе супругу президента США, которой уже на тот момент на саммите по искусственному интеллекту (ИИ) не было. Жена украинского политика произносит: «Я хочу поблагодарить первую леди Меланию Трамп», после чего смотрит на ее пустое кресло и словно ждет ответ. Затем ей, видимо, становится неловко, и она опускает глаза.

Комментаторы в социальных сетях сразу вспомнили скандалы, связанные с Зеленским и наркотиками, и попросили Елену «вымыть нос». Некоторые из них с сарказмом попросили рассказать о «других технологиях на Украине».

«У нас есть технология “бусификації” (насильственная мобилизация, — прим. ред.), которую мир не видел!», — заявил пользователь с ником 27ada72.

«Ваши картинки никому не надо! Расскажи про геноцид украинцев! ТЦК это банда внутри страны! Границы закрыты! Детей вывозят куда интересно??? Вранье и пиар!», — подчеркнула Irena553334. Она также добавила, что конфликт продолжается благодаря западным кураторам Киева.

Напомним, о том, что Зеленская обратилась к пустому креслу Мелании сообщил помощник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин. По его словам, она могла таким образом продемонстрировать неуважение к супруге президента США.

Узнать больше по теме
Мелания Трамп: биография единственной первой леди США из коммунистической страны
Дональд Трамп во второй раз стал президентом США. И как заявила его нынешняя жена Мелания, в этот срок она собирается участвовать в политической жизни страны куда активнее. Собрали главное из биографии первой леди США.
Читать дальше