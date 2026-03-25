«Бежит за автобусом»: Захарова поразмышляла о Зеленском и Европейском союзе

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Владимир Зеленский пытается «всеми способами» добиться членства Украины в Евросоюзе, и сравнила Зеленского с пассажиром, бегущим за автобусом.
Захарова сказала radiosputnik.ru, что Зеленский подобен пассажиру, который согласен, чтобы автобус «прищемил ему руку», но будет бежать за ним и кричать, что едет в автобусе.
Также Захарова заявила, что «самым шокирующим» в поведении Зеленского считает угрозы одному из лидеров Европейского союза, получая от ЕС миллиарды.
Угрозы Зеленского, о которых говорит Захарова, звучали в контексте его конфликта с премьером Венгрии Виктором Орбаном. Киев остановил поставки нефти из России по «Дружбе» транзитом в Словакию и Венгрию 27 января. Данный шаг послужил одной из основных причин, по которым Венгрия заблокировала принятие поправок в бюджетные правила Европейского союза, позволивших бы передать Украине невозвратный кредит в размере 90 миллиардов долларов. Также Будапешт не поддержал итоговое коммюнике недавнего саммита, из-за чего оказались заблокировали как новый пакет антироссийских санкций, так и кредит Киеву.
