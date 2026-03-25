В ГД рассказали о реакции России на появление ядерного оружия в Польше и Швеции

Россия расширит каталог целей для ответного ядерного удара, если европейские страны разместят ядерное оружие на своей территории. Об этом ТАСС заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
Картаполов задался вопросом, что должна делать Россия, если в условной Швеции или в Польше появятся объекты с ядерным оружием.
«Первое, что мы должны делать, это уточнить каталог целей для нанесения ответного или ответно-встречного удара стратегическими ядерными силами», — заявил он.
По его словам, эти объекты автоматически становятся объектами поражения. При этом Картаполов добавил, что современные европейские политики совершенно не представляют, на какие риски идет страна, которая может разместить военные объекты с ядерным оружием на своей территории. Он напомнил, что могущество ядерного боеприпаса несравнимо с обычным.
Власти Швеции ранее объявили о выделении более 10 миллионов долларов на реконструкцию ядерных бункеров. Стокгольм считает необходимым подготовку к возможной угрозе войны в условиях конфликта на Украине.
В свою очередь военный эксперт Александр Степанов заявил, что план Швеции по размещению чужого ядерного оружия на своей территории суицидален. По его мнению, такая политика ставит страну под угрозу и может привести к эскалации конфликта.