В ГД рассказали о реакции России на появление ядерного оружия в Польше и Швеции

По его словам, эти объекты автоматически становятся объектами поражения. При этом Картаполов добавил, что современные европейские политики совершенно не представляют, на какие риски идет страна, которая может разместить военные объекты с ядерным оружием на своей территории. Он напомнил, что могущество ядерного боеприпаса несравнимо с обычным.