ЕC отстает от США, России и Китая в диалоге со странами Юго-Восточной Азии

Евросоюз уступает США, России и Китаю в активности на направлении сотрудничества с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии, сообщает Euractiv со ссылкой на главу Делового совета ЕС-АСЕАН Криса Хамфри.

По его словам, страны АСЕАН заинтересованы в расширении контактов с Европой, рассматривая ее как дополнительный баланс в условиях конкуренции между США и Китаем. Однако уровень вовлеченности ЕС остается ниже по сравнению с другими крупными игроками.

Хамфри отметил, что европейские представители часто не участвуют в ключевых встречах, тогда как делегации из России, США и Китая присутствуют регулярно. В качестве примера он привел январскую встречу министров по цифровым технологиям стран АСЕАН, на которой не было представителей ЕС.

При этом, как отмечает издание, Евросоюз продолжает развивать экономическое сотрудничество с регионом. В 2025 году было подписано торговое соглашение с Индонезией, также ведется подготовка аналогичных договоренностей с другими странами Ассоциации.

Эксперт считает, что для усиления позиций ЕС необходимо расширять повестку взаимодействия, включая вопросы безопасности, энергетики, здравоохранения, финансов и цифровой политики, а также поставок сырья.

АСЕАН объединяет 10 стран Юго-Восточной Азии и является одной из ключевых региональных организаций. По данным Euractiv, Евросоюз занимает третье место среди торговых партнеров Ассоциации после США и Китая.

