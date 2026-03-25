Дэвис рассказал, что эскалация конфликта с Ираном обернется для США катастрофой

Дальнейшая эскалация конфликта с Ираном может обернуться для США катастрофой, предположил подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис в Twitter.
Дэвис заявил, что расширение конфликта увеличит издержки США, но не прибавит им стратегического влияния, особенно если Иран сможет отразить попытку захвата острова Харк.
О том, что США практически приняли решение попытаться захватить остров, писали многие СМИ.
Эскалация конфликта между Израилем с США и Ираном продолжается с 28 февраля. Иран фактически перекрыл Ормузский пролив, что привело к стремительному росту стоимости энергоресурсов. Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи в заявлении, распространенном иранской гостелерадиокомпанией, сказал, что Ирану необходимо использовать возможность блокирования как рычаг давления.
Иран неоднократно атаковал Израиль, а также многие страны Ближнего Востока. Власти Ирана утверждали, что целью атак являются американские военные базы. Ближневосточные государства раскритиковали иранские действия. В частности, ОАЭ закрыли посольство в стране и отозвали посла, а Саудовская Аравия угрожала Ирану ответными ударами.
24 марта Трамп заявил, что Соединенные штаты и Иран проводят переговоры. Также он сказал о заинтересованности иранской стороны в достижении договоренности об урегулировании.
