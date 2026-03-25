WSJ: энергетический кризис может затронуть США из-за войны в Иране

Энергетический кризис может затронуть США, если Вашингтону в ближайшее время не удастся урегулировать конфликт с Ираном дипломатическим путем, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на трейдеров.

Источник: Аргументы и факты

Энергетический кризис может затронуть США, если Вашингтону в ближайшее время не удастся урегулировать конфликт с Ираном дипломатическим путем, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на трейдеров.

По данным издания, в случае отсутствия прогресса на переговорах рекордно высокие цены на отдельные сорта ближневосточной нефти начнут сказываться на американском рынке.

Отмечается, что на фоне перебоев с поставками из стран Персидского залива покупатели в Азии активно ищут альтернативные сорта нефти, подходящие для производства дизельного топлива и авиационного керосина.

Трейдеры также выражают опасения, что переговоры между США и Ираном могут не привести к результату. При этом, по их оценке, беспрепятственное движение нефтяных танкеров возможно только в случае согласия Ирана на прекращение огня.

Ранее сообщлось, что Иран готов рассматривать возможность переговоров с США только при условии отказа Вашингтона от действий против иранского народа.

