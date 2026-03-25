Вступят ли страны Персидского залива в войну против Ирана

Что известно о позиции арабских стран
По данным источников The Wall Street Journal (WSJ), наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман близок к тому, чтобы присоединиться к военной кампании США и Израиля против Ирана. Причина — обстрел Тегераном саудовской столицы и нефтяной инфраструктуры.
После атак со стороны Исламской Республики Эр-Рияд открыл американской авиации доступ к авиабазе имени короля Фахда, хотя ранее отказывался это делать.
Саудовский министр иностранных дел Фейсал бен Фархан заявил, что мнение о том, что страны Персидского залива не в состоянии ответить на враждебные действия других государств, ошибочно. «Терпение Саудовской Аравии не безгранично», — добавил он.
Кроме Саудовской Аравии, к военной кампании против Ирана готовятся присоединиться Объединенные Арабские Эмираты. Власти ОАЭ уже обсуждают отправку военной группировки на фронт и намерены блокировать доступ Ирана к финансовым активам. В стране уже закрыли клуб и медицинское учреждение, принадлежащее Тегерану.
23 марта Бахрейн отправил в Совбез ООН на рассмотрение проект резолюции, в которой предлагает позволить отдельным странам как самостоятельно, так и в составе международной военно-морской коалиции использовать все необходимые средства для обеспечения свободного судоходства в Ормузском проливе, которые Иран частично заблокировал. Документ уже одобрили другие арабские монархии, расположенные в Персидском заливе, пишут «Ведомости» со ссылкой на Reuters.
Прогноз эксперта
Эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов в беседе с «Ведомостями» заметил, что возможное участие Саудовской Аравии в военной кампании против Ирана — вопрос международного престижа. Эксперт уточнил, что Эр-Рияд позиционирует себя как крупное государство, имеющее вес на Ближнем Востоке, поэтому не должен оставлять без ответа агрессию Тегерана.
Востоковед добавил, что вопрос отправки военной группировки Саудовской Аравии в Иран пока не решен, так как ее участие в сухопутной операции грозит непредсказуемыми последствиями.
Семенов допустил, что королевство решится на самостоятельную атаку по Исламской республике. «Участие в американо-израильской коалиции исключено. В этом отношении возможно подключение войск ОАЭ», — добавил он.
В интервью «Известиям» эксперт уточнил, что Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты имеют достаточно мощные авиационные группировки и технику, которая способна поразить цели в тыловых районах Исламской республики.
«ОАЭ выглядят наиболее решительным звеном коалиции. Прямые договоренности с Израилем снимают для них многие запреты, что делает их участие в совместных операциях с еврейским государством вполне вероятным. Иная ситуация с Катаром. Доха провела колоссальную модернизацию, закупив десятки F-15 и Rafale, однако она будет до последнего избегать военных альянсов с участием Израиля, чтобы не провоцировать недовольство собственного населения», — объяснил востоковед.