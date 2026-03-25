Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вступят ли страны Персидского залива в войну против Ирана

Саудовская Аравия может вступить в военный конфликт с Ираном на стороне США и Израиля, хотя на старте военной операции отказывалась предоставлять Пентагону свои объекты и воздушное пространство для ударов по Исламской Республике. Власти королевства изменили свою позицию после того, как Тегеран начал обстреливать саудовские объекты. Рассказываем, что известно о планах Эр-Рияда и других стран Персидского залива по войне против Ирана.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Что известно о позиции арабских стран

По данным источников The Wall Street Journal (WSJ), наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман близок к тому, чтобы присоединиться к военной кампании США и Израиля против Ирана. Причина — обстрел Тегераном саудовской столицы и нефтяной инфраструктуры.

После атак со стороны Исламской Республики Эр-Рияд открыл американской авиации доступ к авиабазе имени короля Фахда, хотя ранее отказывался это делать.

Саудовский министр иностранных дел Фейсал бен Фархан заявил, что мнение о том, что страны Персидского залива не в состоянии ответить на враждебные действия других государств, ошибочно. «Терпение Саудовской Аравии не безгранично», — добавил он.

Кроме Саудовской Аравии, к военной кампании против Ирана готовятся присоединиться Объединенные Арабские Эмираты. Власти ОАЭ уже обсуждают отправку военной группировки на фронт и намерены блокировать доступ Ирана к финансовым активам. В стране уже закрыли клуб и медицинское учреждение, принадлежащее Тегерану.

Катар также недоволен ударами Ирана по энергетическим объектам. Иранские войска атаковали промышленный район Рас-Лаффан, где сосредоточено основное производство сжиженного природного газа страны. МИД Катара заявил, что Доха оставляет за собой право на ответные меры.

23 марта Бахрейн отправил в Совбез ООН на рассмотрение проект резолюции, в которой предлагает позволить отдельным странам как самостоятельно, так и в составе международной военно-морской коалиции использовать все необходимые средства для обеспечения свободного судоходства в Ормузском проливе, которые Иран частично заблокировал. Документ уже одобрили другие арабские монархии, расположенные в Персидском заливе, пишут «Ведомости» со ссылкой на Reuters.

Прогноз эксперта

Эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов в беседе с «Ведомостями» заметил, что возможное участие Саудовской Аравии в военной кампании против Ирана — вопрос международного престижа. Эксперт уточнил, что Эр-Рияд позиционирует себя как крупное государство, имеющее вес на Ближнем Востоке, поэтому не должен оставлять без ответа агрессию Тегерана.

Востоковед добавил, что вопрос отправки военной группировки Саудовской Аравии в Иран пока не решен, так как ее участие в сухопутной операции грозит непредсказуемыми последствиями.

Семенов допустил, что королевство решится на самостоятельную атаку по Исламской республике. «Участие в американо-израильской коалиции исключено. В этом отношении возможно подключение войск ОАЭ», — добавил он.

В интервью «Известиям» эксперт уточнил, что Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты имеют достаточно мощные авиационные группировки и технику, которая способна поразить цели в тыловых районах Исламской республики.

«ОАЭ выглядят наиболее решительным звеном коалиции. Прямые договоренности с Израилем снимают для них многие запреты, что делает их участие в совместных операциях с еврейским государством вполне вероятным. Иная ситуация с Катаром. Доха провела колоссальную модернизацию, закупив десятки F-15 и Rafale, однако она будет до последнего избегать военных альянсов с участием Израиля, чтобы не провоцировать недовольство собственного населения», — объяснил востоковед.

