Лукашенко посетил Кымсусанский дворец Солнца в Пхеньяне

В ходе визита в Пхеньян президент Беларуси Александр Лукашенко посетил Кымсусанский дворец Солнца — мемориальный комплекс, посвящённый руководителям КНДР Ким Ир Сену и Ким Чен Иру. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул первого», близкий к пресс-службе белорусского президента.
Известно, что глава белорусского государства почтил память корейских вождей. Кымсусанский дворец, чье название переводится с корейского как «гора, вышитая золотом», является национальной святыней и символизирует вечную память о руководителях государства.
В составе комплекса — «залы бессмертия», где в саркофагах покоятся тела северокорейских лидеров, а также центральный холл со статуями вождей.
Ранее Лукашенко направил поздравления Ким Чен Ыну с переизбранием на пост председателя государственных дел КНДР, подтвердив готовность Минска к дальнейшему расширению политического и экономического сотрудничества с Пхеньяном на различных уровнях.