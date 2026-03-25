Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко посетил Кымсусанский дворец Солнца в Пхеньяне

Источник: Аргументы и факты

В ходе визита в Пхеньян президент Беларуси Александр Лукашенко посетил Кымсусанский дворец Солнца — мемориальный комплекс, посвящённый руководителям КНДР Ким Ир Сену и Ким Чен Иру. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул первого», близкий к пресс-службе белорусского президента.

Известно, что глава белорусского государства почтил память корейских вождей. Кымсусанский дворец, чье название переводится с корейского как «гора, вышитая золотом», является национальной святыней и символизирует вечную память о руководителях государства.

В составе комплекса — «залы бессмертия», где в саркофагах покоятся тела северокорейских лидеров, а также центральный холл со статуями вождей.

Ранее Лукашенко направил поздравления Ким Чен Ыну с переизбранием на пост председателя государственных дел КНДР, подтвердив готовность Минска к дальнейшему расширению политического и экономического сотрудничества с Пхеньяном на различных уровнях.

