Политолог: США рассматривают Россию как модератора по Ирану

США помогают России по украинскому треку, а Москва может помочь Вашингтону в решении иранского вопроса. Так политолог Константин Блохин в беседе с Новостями Mail прокомментировал заявление американского лидера Дональда Трампа о том, что США добиваются встречи российского и украинского президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского для заключения сделки.