Политолог: США рассматривают Россию как модератора по Ирану

Американская сторона обращает внимание на то, что Вашингтон вовлечен в процесс урегулирования украинского конфликта, поясняет аналитик. На фоне стабильных отношений с Россией США считают возможным рассчитывать на содействие Москвы в разрешении ближневосточного кризиса.
Мы можем быть модератором переговорного процесса между Ираном и США. Очевидно, что Трамп готов к переговорам по Ирану. Он также понимает, что Москва и Тегеран являются стратегическими партнерами, поэтому обращается к РФ таким образом.
Эксперт отмечает, что российско-американские отношения сейчас отличаются стабильностью, что позволяет Вашингтону рассматривать Москву в качестве одного из модераторов переговорного процесса с Тегераном.
Ранее Трамп сделал новое заявление по Украине — во время выступления в Белом доме американский президент сообщил, что украинский конфликт близок к урегулированию. «Я бы хотел, чтобы президент Путин и президент Зеленский встретились и заключили сделку», — сказал Трамп.