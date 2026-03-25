Политолог: США рассматривают Россию как модератора по Ирану

США помогают России по украинскому треку, а Москва может помочь Вашингтону в решении иранского вопроса. Так политолог Константин Блохин в беседе с Новостями Mail прокомментировал заявление американского лидера Дональда Трампа о том, что США добиваются встречи российского и украинского президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского для заключения сделки.

Авторы и эксперты
Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Американская сторона обращает внимание на то, что Вашингтон вовлечен в процесс урегулирования украинского конфликта, поясняет аналитик. На фоне стабильных отношений с Россией США считают возможным рассчитывать на содействие Москвы в разрешении ближневосточного кризиса.

Мы можем быть модератором переговорного процесса между Ираном и США. Очевидно, что Трамп готов к переговорам по Ирану. Он также понимает, что Москва и Тегеран являются стратегическими партнерами, поэтому обращается к РФ таким образом.

Константин Блохин
политолог

Эксперт отмечает, что российско-американские отношения сейчас отличаются стабильностью, что позволяет Вашингтону рассматривать Москву в качестве одного из модераторов переговорного процесса с Тегераном.

Ранее Трамп сделал новое заявление по Украине — во время выступления в Белом доме американский президент сообщил, что украинский конфликт близок к урегулированию. «Я бы хотел, чтобы президент Путин и президент Зеленский встретились и заключили сделку», — сказал Трамп.

