Правые силы в ЕС столкнулись со снижением поддержки из-за США, пишут СМИ

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Представители правых сил среди европейских политиков столкнулись со снижением поддержки избирателей, а также возможными проблемами на политическом поприще из-за тесных связей и поддержки США, пишет издание Politico со ссылкой на евродепутатов.
«Трудно игнорировать тот факт, что правые силы Европы встали на сторону президента США Дональда Трампа, и это, возможно, начинает доставлять им неприятности, по крайней мере, на данном этапе политического цикла», — пишет издание.
Депутат Европарламента от социалистической партии рассказал изданию, что экономические факторы, связанные с трансатлантическими отношениями, такие как рост цен на энергоносители и топливо, повлияли на результаты референдума в Италии, ставшими поражением для премьер-министра страны Джорджи Мелони, которая «гордилась своими тесными отношениями с США».
«Один из представителей Европейской народной партии заявил, что публичная связь с администрацией США может подорвать поддержку», — добавляет издание.
Почти 54% итальянцев высказались против реформы судебной системы на завершившемся в понедельник референдуме. На него был вынесен вопрос о разделении карьерных путей прокуроров и судей и связанные с ними преобразования.
Мелони после поражения на конституционного референдуме заявила, что уважает выбор граждан, а ее правительство продолжает работу. Во вторник итальянские СМИ сообщили о возможности встречи Мелони с президентом Республики Серджо Маттареллой для получения поддержки ее правительства на предстоящий год, который остался у нынешней легислатуры до очередных общенациональных выборов.