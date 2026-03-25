Политолог назвал ситуацию между Ираном и США патовой

Политолог отметил, что обе стороны выражают готовность продолжать противостояние, но возможности для быстрой победы или быстрого результата от сопротивления отсутствуют. Собеседник «Ленты.ру» добавил, что продолжительные военные действия негативно отразятся на состоянии экономики, энергетики Израиля, Ирана, США и других стран.
Асафов уточнил, что перспективы проведения переговоров все-таки обозначились, после того как Вашингтон и Тегеран обменялись угрозами не вступать в диалог.
«В любой момент все может прекратиться, и стороны могут вернуться к ударам. Возможно, интенсификация произошла после понимания Трампа, что ничего он пока сделать не может, хотя мы видим, что военные компоненты продолжают подтягиваться», — объяснил политолог.
Эксперт отметил, что к переговорам могут склонять и удары Ирана по Израилю, которые оказались серьезными и могли «остудить воинственный пыл» Тель-Авива.
Ранее газета New York Times рассказала о плане США по выходу из конфликта, который Белый дом направил Ирану. Документ включает 15 пунктов. Передачу американского предложения Тегерану обеспечил Пакистан, выступив в роли дипломатического посредника.