Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Китай призвал США немедленно прекратить экономическую блокаду Кубы

Всеобъемлющая американская блокада, продолжающаяся более 60 лет, принесла глубокие страдания кубинскому народу, отметил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

Источник: Reuters

ПЕКИН, 25 марта. /ТАСС/. Китай требует от США незамедлительно снять незаконные санкции и прекратить любое экономическое давление на Кубу. Об этом заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

«Мы настоятельно призываем американскую сторону немедленно отменить блокаду и санкции против Кубы, прекратить оказывать на нее давление под любым предлогом. Это также всеобщий призыв всего международного сообщества», — сказал Линь Цзянь.

Дипломат подчеркнул, что всеобъемлющая американская блокада, продолжающаяся более 60 лет, принесла глубокие страдания кубинскому народу. Представитель внешнеполитического ведомства добавил, что Китай решительно выступает против злоупотребления односторонними ограничениями и твердо поддерживает право Кубы на развитие с учетом национальных особенностей, а также на защиту суверенитета и безопасности без иностранного вмешательства.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше