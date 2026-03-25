Глава МАГАТЭ анонсировал переговоры США и Ирана в Исламабаде в выходные

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что переговоры между США и Ираном по иранской ядерной программе и урегулированию конфликта на Ближнем Востоке могут пройти в Исламабаде в выходные.

Источник: Reuters

«Думаю, переговоры могут состояться в эти выходные в Исламабаде, в Пакистане, — заявил господин Гросси в интервью итальянской газете Corriere della Sera. — Предполагаю, что они будут более широкими и не будут касаться только ядерной энергетики, причины конфликта. На этот раз на повестке дня также будут ракеты, ополченцы-союзники исламской республики и гарантии безопасности для Ирана».

23 марта президент США Дональд Трамп заявил о переговорах с иранской стороной, после которых он ввел пятидневный мораторий на удары по энергетическим объектам республики. 24 марта премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф заявил, что Исламабад готов предоставить свою площадку для переговоров. The Guardian со ссылкой на источники писала, что вице-президент США Джей Ди Вэнс может стать главным переговорщиком с представителями Ирана на возможной встрече сторон в Пакистане. Иранские источники подтвердили, что встреча с представителями США должна состояться на этой неделе.

Узнать больше по теме
МАГАТЭ: организация на службе в интересах мирного атома
Развитие атомных технологий и появление ядерного оружия потребовало создания специальной организации для контроля за опасными технологиями. В результате при ООН сформировали МАГАТЭ — Международное агентство по атомной энергии. Собрали главную о нем информацию.
Читать дальше