Иран опроверг факт ведения переговоров с США

Иран не вел переговоры с США в последние 25 дней. С таким заявлением в интервью The India Today выступил официальный представитель МИД Исламской Республики Эсмаил Багаи.

Источник: AP 2024

«Между Ираном и Соединенными Штатами не ведется никаких переговоров или консультаций. Их не было на протяжении последних 25 дней этой незаконной войны, развязанной ими против Ирана», — рассказал иранский дипломат.

Ранее официальный представитель центрального штаба военного командования «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфакари заявил, что Тегеран начнет вести переговоры с США исключительно по своей собственной инициативе, когда «мысль о действиях против иранского народа будет полностью вычищена из грязного разума».

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше