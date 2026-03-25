Иран опроверг факт ведения переговоров с США

«Между Ираном и Соединенными Штатами не ведется никаких переговоров или консультаций. Их не было на протяжении последних 25 дней этой незаконной войны, развязанной ими против Ирана», — рассказал иранский дипломат.
Ранее официальный представитель центрального штаба военного командования «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфакари заявил, что Тегеран начнет вести переговоры с США исключительно по своей собственной инициативе, когда «мысль о действиях против иранского народа будет полностью вычищена из грязного разума».
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.Читать дальше