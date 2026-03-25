Депутат Гончаренко: в центр Киева стянули силы полиции и Нацгвардии

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Силы полиции и Нацгвардии стянуты в правительственный квартал в центре Киева на фоне парламентского кризиса на Украине. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).
«По всему правительственному кварталу много полиции и Нацгвардии. Проверяют документы, следят за подозрительными людьми», — написал он в своем Telegram-канале.
Парламентарий поясняет, что эти меры связаны с возможными провокациями против депутатов правящей партии «Слуга народа».
Во вторник в правительственном квартале, по словам Гончаренко, уже усиливали меры безопасности. Он заявил, что на сегодняшнее заседание Рады «достаточно большое число депутатов — мужчин» от правящей партии «Слуга народа» не придут из-за возможных провокаций, опасаясь побоев.
На Украине в последнее время все чаще говорят о кризисе в Раде. С начала года парламент не может принять ряд важных законопроектов, от утверждения которых зависит получение Украиной новых траншей помощи от ЕС и МВФ. Часть депутатов открыто заявляют о нежелании голосовать за непопулярные меры, введение которых без их участия согласовали власти с западными партнерами. Другие просто не являются на заседания. Ситуация усугубляется тем, что фракция правящей партии «Слуга народа», составляющая большинство в парламенте, уже не дает нужного количества голосов, что лишает Владимира Зеленского возможности проводить через украинской парламент любые необходимые ему решения.