Депутат Гончаренко: в центр Киева стянули силы полиции и Нацгвардии

На Украине в последнее время все чаще говорят о кризисе в Раде. С начала года парламент не может принять ряд важных законопроектов, от утверждения которых зависит получение Украиной новых траншей помощи от ЕС и МВФ. Часть депутатов открыто заявляют о нежелании голосовать за непопулярные меры, введение которых без их участия согласовали власти с западными партнерами. Другие просто не являются на заседания. Ситуация усугубляется тем, что фракция правящей партии «Слуга народа», составляющая большинство в парламенте, уже не дает нужного количества голосов, что лишает Владимира Зеленского возможности проводить через украинской парламент любые необходимые ему решения.