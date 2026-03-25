Американист оценил вероятность скорого окончания войны в Иране

Эксперт отметил, что президент США Дональд Трамп уже многократно делал заявления о переговорах с Ираном и стремлении Тегерана «заключить сделку», а также о ликвидации военного потенциала Исламской республики. Собеседник RTVI обратил внимание, что реальная ситуация свидетельствует о том, что Иран имеет ресурсы для сопротивления, и напомнил, что власти страны и КСИР неоднократно опровергали ведение переговорного процесса.
«Впрочем, это вовсе не означает, что переговоры не ведутся, а Иран не хотел бы прекращения огня. Другое дело, что запас прочности республики, видимо, позволяет не спешить со слишком большими уступками Трампу и тянуть время», — добавил Забродин.
Он подчеркнул, что Дональд Трамп стремится к прекращению конфликта, так как его рейтинги поддержки в США начали стремительно падать, а цены на бензин в Штатах увеличились. Американист отметил, что ведение военной кампании для Белого дома стоит миллиарды долларов, есть данные о потерях в технике, погибших и раненых военнослужащих. Все эти факторы могут лишить Республиканскую партию победы на промежуточных выборах в Конгресс в ноябре.
«Так или иначе, все это, скорее, говорит в пользу прекращения боевых действий в обозримом будущем. А вот сколько на это еще потребуется времени — неделя, две или месяцы — вопрос дискуссионный. Но чем дольше будет длиться война, тем отчетливее будут контуры электоральной катастрофы для Трампа и республиканцев», — резюмировал Забродин.
Ранее стало известно о возможном проведении переговоров между иранской и американской сторонами в Исламабаде уже в ближайшие выходные. Объявление об этом сделал генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.