Еврокомиссия отложила введение запрета на поставки нефти из РФ из-за конфликта на Ближнем Востоке и раскола внутри блока. Изначально представить его должны были 15 апреля, однако затем вопрос исчез из повестки. Агентство Reuters сообщало, что отсрочка не равносильна отмене, а представление инициативы перенесли из-за «текущих геополитических событий». Против эмбарго выступают Венгрия и Словакия, которые обвиняют Украину в блокаде «Дружбы» и в ответ не одобряют новые санкции в отношении России и выделение Киеву кредита от ЕС.
Еврокомиссия (ЕК) отложила введение запрета на импорт российской нефти из-за конфликта вокруг Ирана и хаоса в Персидском заливе. Об этом сообщило издание L'AntiDiplomatico.
"Военная агрессия США и Израиля против Ирана привела к тому, что Тегеран в качестве ответного шага фактически закрыл Ормузский пролив, транзитный пункт для пятой части всего объема мировой нефти и сжиженного природного газа. Результат был немедленным, когда цена Brent превысила порог в 100 долларов за баррель, что вызвало напряженность, которую ни один европейский капитал не может позволить себе игнорировать. В этом контексте.
Брюссель выбрал благоразумие вместо русофобского фанатизма", — говорится в публикации портала.
При этом L'AntiDiplomatico пишет, что война в Иране — это не единственная причина, которая повлияла на решение европейских политиков. На ЕК также давит раскол среди членов Евросоюза и «дело “Дружбы”, которое, по факту, превратилось в минное поле. Издание отмечает, что Венгрия и Словакия не довольны тем, что Украина блокирует поставки по трубопроводу, и считают действия Киева ответным ударом за их независимую линию в конфликте.
Ранее представитель Еврокомиссии Ана Кайза Итконен подтвердила, что обсуждение плана по запрету импорта российской нефти, запланированное на 15 апреля на заседании Еврокомиссии, было исключено из повестки. Вместе с тем новую дату, а также конкретную причину переноса она не обозначила.
Reuters со ссылкой на неназванного представителя ЕС сообщал, что отсрочка не равносильна отмене. Предложение остается в разработке, однако его представление было отложено из-за «текущих геополитических событий».
Конфликт в ЕС.
Еврокомиссия планировала представить законопроект, который бы закреплял полный отказ от импорта нефти из РФ, 15 апреля. ~Инициатива предусматривает, что поставки прекратятся не позднее 2027 года.~ Брюссель также хочет законодательно закрепить пункт о том, что запрет останется в силе, даже если мирное соглашение по украинскому конфликту приведет к отмене европейских санкций в отношении России.
Венгрия и Словакия выступают против 20-го пакета рестрикций, куда входит эмбарго на энергоносители из РФ. Они настаивают на том, чтобы ЕС продлил исключения на поставки для некоторых стран, а также увязывают одобрение санкций с возобновлением транзита нефти по трубопроводу «Дружба». Кроме этого, в Будапеште открыто заявляют, что будут блокировать выделение кредита Киеву на €90 млрд, обещанного Еврокомиссией, пока поставки не возобновятся.
"Мы имеем право отказать Украине в кредите на войну. Пока президент Украины Владимир Зеленский не снимет нефтяную блокаду, он не получит деньги ЕС, — подчеркнул премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Поставки по «Дружбе» были остановлены в конце января. Киев заявил, что трубопровод был поврежден в результате российского удара. Однако Венгрия и Словакия обвиняют в приостановке Украину. Власти Украины, по данным СМИ, отказались пускать для инспекции магистрали специалистов из европейских стран. Вместе с тем премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что ~Еврокмиссия не оказывает на президента Украины Владимира Зеленского должного влияния в этом вопросе, так как ненависть к России отказалась сильнее здравого смысла~.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее говорил, что, вводя запрет на российские энергоносители, европейские политики делают хуже только себе.
«Европа продолжает стрелять себе в ногу, точнее в ногу своих избирателей. Сейчас уже очевидно, что европейские избиратели дальше голосовать за этих людей не будут», — отметил он.