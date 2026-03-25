Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Медвежья услуга»: политолог рассказал, как Трамп может навредить Орбану

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан принадлежит к лагерю правых евроскептиков, которых команда президента США Дональда Трампа активно поддерживала еще в первый срок и продолжает поддерживать сейчас. Об этом в интервью Новостям Mail рассказал политолог-американист Малек Дудаков. По его мнению, сегодня активная поддержка со стороны Трампа может отрицательно повлиять на итоги избирательной кампании Орбана.

Авторы и эксперты
Малек Дудаков
Политолог-американист
Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Парламентские выборы пройдут в Венгрии в апреле. Виктор Орбан, находящийся у власти с 2010 года, является кандидатом в премьеры от правящей партии «Фидес».

Как поясняет аналитик, на фоне энергокризиса, который спровоцировала война в Иране, Трамп и его политика стали крайне негативно восприниматься европейским электоратом.

В той же самой Венгрии отношение к Трампу довольно негативное. Для Орбана поддержка Трампа может быть «политической крышей» в рамках его противостояния с евробюрократией, но на выборах она ему скорее помешает. Тут бы Трампу стоило немного отстраниться от Орбана, а он оказывает «медвежью услугу» венгерскому премьер-министру.

Малек Дудаков
политолог

Эксперт отмечает, что Виктора Орбана ждет непростая избирательная кампания. Согласно опросам, «Фидес» рискует проиграть выборы, поэтому публичная поддержка со стороны Трампа вряд ли усилит позиции Орбана и его партии.

Стратегия Трампа по поддержке европейских правых сейчас летит под откос. Мы видим, что позиции правых во многих странах Европы пошатнулись именно из-за непопулярности Трампа, из-за тех просчетов, которые Трамп делает как во внутренней, так и во внешней политике.

Малек Дудаков
политолог

Ранее Дональд Трамп в Truth Social выразил поддержку действующему премьер-министру Венгрии Виктору Орбану. «Я горд был поддержать Виктора во время его переизбрания в 2022 году, и для меня честь сделать это снова. Я с ним до конца», — написал американский лидер.

Виктор Орбан — премьер-министр Венгрии, известный своими нестандартными для западного политика идеями.
