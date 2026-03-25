СМИ: КСИР обвинил Вашингтон в ведении переговоров «с самим собой»

Ранее СМИ сообщили, что США планируют организовать переговоры с Ираном в четверг, 26 марта, однако иранские власти не подтвердили это. В среду глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в интервью итальянской газете Corriere della Sera сказал, что переговоры между США и Ираном могут пройти в Исламабаде в выходные. «Предполагаю, что в этот раз они будут более широкими и не ограничатся только ядерной энергетикой… Теперь в повестке также будут иранские ракеты, ополченцы-союзники и гарантии безопасности для Ирана», — добавил он.