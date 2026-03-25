СМИ: КСИР обвинил Вашингтон в ведении переговоров «с самим собой»

Вы (США) дошли до того, что ведете переговоры сами с собой. Мы не собираемся терпеть вас — ни сейчас, ни когда-либо.
Комментируя «успехи» США в войне с Ираном, Золфагари сказал, что «стратегическая мощь», которой всегда бахвалились США, обернулась «стратегическим провалом».
Не выдавайте свое поражение за соглашение. Эра ваших пустых обещаний подошла к концу.
Он пообещал, что США не увидят своих инвестиций в регионе, а цены на энергоносители не вернутся к прежним уровням, пока администрация Трампа не удовлетворит все требования Тегерана. Он предупредил, что США впредь должны даже думать забыть о потенциальных ударах по Ирану.
Отсутствие прямых переговоров с США также подтвердили спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф и представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи. Последний отметил «очень печальный» опыт взаимодействия с американской дипломатией.
За последние девять месяцев США дважды нападали на Иран, когда мы находились в середине переговорного трека по урегулированию ядерной проблемы. Это было предательством дипломатии… в Иране никто не может доверять дипломатии США.
Но, как сообщает катарский телеканал Al Jazeera, Тегеран не отказался от челночной дипломатии: он контактирует с региональными и международными странами, избегая прямого общения с США. Согласно Al Jazeera, встречи главы МИД Ирана Аббаса Аракчи со своими коллегами из Египта, Пакистана и Омана «указывают на продолжение дипломатических усилий» по урегулированию кризиса.
Ранее СМИ сообщили, что США планируют организовать переговоры с Ираном в четверг, 26 марта, однако иранские власти не подтвердили это. В среду глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в интервью итальянской газете Corriere della Sera сказал, что переговоры между США и Ираном могут пройти в Исламабаде в выходные. «Предполагаю, что в этот раз они будут более широкими и не ограничатся только ядерной энергетикой… Теперь в повестке также будут иранские ракеты, ополченцы-союзники и гарантии безопасности для Ирана», — добавил он.