СМИ: КСИР обвинил Вашингтон в ведении переговоров «с самим собой»

Полковник Эбрахим Золфагари, представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР), публично высмеял усилия США начать переговоры о прекращении огня и поставил под сомнение предложенный Вашингтоном мирный план из 15 пунктов.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Золфагари, выступая в среду по государственному телевидению Ирана, опроверг заявления президента США Дональда Трампа о том, что переговоры ведутся, сообщает индийская газета The Times of India.

Вы (США) дошли до того, что ведете переговоры сами с собой. Мы не собираемся терпеть вас — ни сейчас, ни когда-либо.

Эбрахим Золфагари
представитель КСИР

Комментируя «успехи» США в войне с Ираном, Золфагари сказал, что «стратегическая мощь», которой всегда бахвалились США, обернулась «стратегическим провалом».

Не выдавайте свое поражение за соглашение. Эра ваших пустых обещаний подошла к концу.

Эбрахим Золфагари
представитель КСИР

Он пообещал, что США не увидят своих инвестиций в регионе, а цены на энергоносители не вернутся к прежним уровням, пока администрация Трампа не удовлетворит все требования Тегерана. Он предупредил, что США впредь должны даже думать забыть о потенциальных ударах по Ирану.

Отсутствие прямых переговоров с США также подтвердили спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф и представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи. Последний отметил «очень печальный» опыт взаимодействия с американской дипломатией.

За последние девять месяцев США дважды нападали на Иран, когда мы находились в середине переговорного трека по урегулированию ядерной проблемы. Это было предательством дипломатии… в Иране никто не может доверять дипломатии США.

Эсмаил Багаи
представитель МИД Ирана

Но, как сообщает катарский телеканал Al Jazeera, Тегеран не отказался от челночной дипломатии: он контактирует с региональными и международными странами, избегая прямого общения с США. Согласно Al Jazeera, встречи главы МИД Ирана Аббаса Аракчи со своими коллегами из Египта, Пакистана и Омана «указывают на продолжение дипломатических усилий» по урегулированию кризиса.

Ранее СМИ сообщили, что США планируют организовать переговоры с Ираном в четверг, 26 марта, однако иранские власти не подтвердили это. В среду глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в интервью итальянской газете Corriere della Sera сказал, что переговоры между США и Ираном могут пройти в Исламабаде в выходные. «Предполагаю, что в этот раз они будут более широкими и не ограничатся только ядерной энергетикой… Теперь в повестке также будут иранские ракеты, ополченцы-союзники и гарантии безопасности для Ирана», — добавил он.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше