В Кремле заявили о важности каждого раунда переговоров по Украине

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Каждый раунд переговоров по Украине — шаг в сторону нахождения формулы урегулирования при учете интересов России, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США приближаются к возможному урегулированию украинского конфликта. Журналисты задали Пескову вопрос, разделяют ли это мнение в Кремле и приближается ли полное урегулирование на Украине.
«Если говорить, что приближаемся мы или не приближаемся — то, наверное, каждый раунд состоявшихся переговоров — это шаг в сторону действительно нахождения формулы урегулирования. И для нас прежде всего формула учета наших интересов», — сказал Песков журналистам.