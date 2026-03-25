NYT: война в Иране доказывает правоту Северной Кореи

Как пишет американская газета The New York Times, Ким Чен Ын заявил, что нападение США на Иран полностью оправдывает его решение о создании ядерного арсенала КНДР, несмотря на международные санкции. При этом Ким, как отмечает NYT, в своей речи не упомянул Иран напрямую, сказав «акты террора и агрессии, которые США совершают по всему миру».
С тех пор КНДР пыталась построить «самодостаточную экономику», способную выдержать санкции, производить больше ядерных боеголовок и расширять спектр ракет для их доставки.
Ким настаивает, что только военная мощь обеспечит безопасность Северной Кореи в мире, сформированном внешней политикой Трампа. Он пообещал продолжить укреплять ядерные силы КНДР для сдерживания США и Южной Кореи, которую признал основной угрозой и главным врагом своей страны.
Северная Корея давно утверждает, что судьбы Муаммара Каддафи в Ливии и Саддама Хусейна в Ираке были бы иными, если бы их страны обладали ядерным оружием.