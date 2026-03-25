NYT: война в Иране доказывает правоту Северной Кореи

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в понедельник выступил с речью в Верховном народном собрании, заявив, что ядерный арсенал КНДР защитит страну от враждебности Соединенных Штатов.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Как пишет американская газета The New York Times, Ким Чен Ын заявил, что нападение США на Иран полностью оправдывает его решение о создании ядерного арсенала КНДР, несмотря на международные санкции. При этом Ким, как отмечает NYT, в своей речи не упомянул Иран напрямую, сказав «акты террора и агрессии, которые США совершают по всему миру».

По его словам, одним из лучших решений, которое он принял после срыва переговоров с президентом США Дональдом Трампом в 2019 году, было расширение ядерного арсенала Северной Кореи.

С тех пор КНДР пыталась построить «самодостаточную экономику», способную выдержать санкции, производить больше ядерных боеголовок и расширять спектр ракет для их доставки.

Ким настаивает, что только военная мощь обеспечит безопасность Северной Кореи в мире, сформированном внешней политикой Трампа.​ Он пообещал продолжить укреплять ядерные силы КНДР для сдерживания США и Южной Кореи, которую признал основной угрозой и главным врагом своей страны.

Как напоминает NYT, на протяжении десятилетий Вашингтон и его союзники использовали как санкции, так и стимулы, чтобы убедить Пхеньян отказаться от программы создания ядерного оружия, но все их попытки провалились.

Северная Корея давно утверждает, что судьбы Муаммара Каддафи в Ливии и Саддама Хусейна в Ираке были бы иными, если бы их страны обладали ядерным оружием.

Узнать больше по теме
Ким Чен Ын — биография, детство и личная жизнь лидера КНДР
Политическое руководство КНДР продолжает оставаться в центре внимания мировой общественности. Одним из ключевых лидеров страны считается Ким Чен Ын, возглавивший государство после смерти своего отца в 2011 году. Его политика направлена на укрепление военного потенциала, развитие экономики в условиях международных санкций и поддержание внутренней стабильности.
Читать дальше