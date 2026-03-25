Брифинг пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова 25 марта: главное

В среду, 25 марта, представитель Кремля пообщался с журналистами и ответил на их вопросы. Публикуем основные заявления, сделанные на брифинге.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Каждый раунд переговоров по Украине приближает урегулирование конфликта.

РФ приветствует продолжение усилий США по урегулированию на Украине.

По имеющимся каналам контакты с американцами со стороны Москвы продолжаются. Мы получаем информацию о том, что происходит.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по ТАСС)

Кремль приветствует любые формы реанимации диалога РФ и США, в том числе по парламентской линии.

Если такого рода контакты между парламентариями двух стран состоятся, это можно будет только приветствовать. Они действительно необходимы.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «РИА Новости»)

Тегеран не передавал Москве информацию о якобы мирном плане США по урегулированию конфликта.

Нет, такого рода информацию иранские наши друзья нам не передавали.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «РИА Новости»)

Кремль провел параллели между «чехардой» в СМИ по Украине и по Ирану.

Вы помните чехарду с планами, с фигурированием разного количества пунктов планов вокруг украинского урегулирования. Сейчас очень много параллелей можно по таким публикациям провести.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по ТАСС)

Вокруг попыток иранского урегулирования много ложной информации.

Мы вообще не знаем, соответствует ли это действительности, или нет. Сейчас такое количество информации, львиная доля является абсолютной ложью, что, пока нет какого-то подтверждения из официальных источников, о чем-то судить невозможно.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «Интерфакс»)

Россия продолжит доводить до Турции всю информацию по поводу растущих угроз для инфраструктуры черноморских газопроводов.

Москва убеждена, что Анкара может повлиять на Киев, чтобы предостеречь от безрассудных ударов по трубопроводам в Черном море.

Кремль назвал прорывным решение строить во Вьетнаме АЭС по российскому проекту.

25 марта Владимир Путин встретится с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Чинем.

Также в среду состоится заседание Совета по культуре при президенте, оно будет посвящено развитию российского кино.

