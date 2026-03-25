Брифинг пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова 25 марта: главное

Каждый раунд переговоров по Украине приближает урегулирование конфликта.
РФ приветствует продолжение усилий США по урегулированию на Украине.
По имеющимся каналам контакты с американцами со стороны Москвы продолжаются. Мы получаем информацию о том, что происходит.
Кремль приветствует любые формы реанимации диалога РФ и США, в том числе по парламентской линии.
Если такого рода контакты между парламентариями двух стран состоятся, это можно будет только приветствовать. Они действительно необходимы.
Тегеран не передавал Москве информацию о якобы мирном плане США по урегулированию конфликта.
Нет, такого рода информацию иранские наши друзья нам не передавали.
Кремль провел параллели между «чехардой» в СМИ по Украине и по Ирану.
Вы помните чехарду с планами, с фигурированием разного количества пунктов планов вокруг украинского урегулирования. Сейчас очень много параллелей можно по таким публикациям провести.
Вокруг попыток иранского урегулирования много ложной информации.
Мы вообще не знаем, соответствует ли это действительности, или нет. Сейчас такое количество информации, львиная доля является абсолютной ложью, что, пока нет какого-то подтверждения из официальных источников, о чем-то судить невозможно.
Россия продолжит доводить до Турции всю информацию по поводу растущих угроз для инфраструктуры черноморских газопроводов.
Москва убеждена, что Анкара может повлиять на Киев, чтобы предостеречь от безрассудных ударов по трубопроводам в Черном море.
Кремль назвал прорывным решение строить во Вьетнаме АЭС по российскому проекту.
25 марта Владимир Путин встретится с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Чинем.
Также в среду состоится заседание Совета по культуре при президенте, оно будет посвящено развитию российского кино.