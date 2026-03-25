Reuters: во Франции обвинили США в усиливающейся непредсказуемости

Фабьен Мандон, начальник Генштаба армии Франции, во вторник заявил, что США стали непредсказуемым партнером и в Париже растет недовольство решением Вашингтона начать войну на Ближнем Востоке.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Мы удивлены Америкой, которая остается нашим союзником, но становится все более непредсказуемой. Соединенные Штаты даже не удосуживаются уведомить нас, когда решают начать военные операции.

Фабьен Мандон
начальник Генштаба армии Франции

Мандон подчеркнул, что непредсказуемость администрации Дональда Трампа влияет на безопасность Франции и затрагивает ее интересы.

Он напомнил, что Франция приняла участие в операции в Афганистане по просьбе США, которые тогда сослались на статью 5 НАТО. А позднее американцы решили уйти из Афганистана, не поставив союзников по НАТО в известность. После неожиданного нападения США на Иран Франции, по словам Мандона, спешно пришлось искать способы защиты своих граждан, которые находились на Ближнем Востоке, отмечает Reuters.

Агентство напоминает, что ранее Трамп уже разозлил европейских союзников своими планами в отношении Гренландии, а также вызвал их недовольство, когда раскритиковал европейские страны за нежелание активно участвовать в операциях по обеспечению безопасности Ормузского пролива.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше