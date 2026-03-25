Reuters: во Франции обвинили США в усиливающейся непредсказуемости

Мы удивлены Америкой, которая остается нашим союзником, но становится все более непредсказуемой. Соединенные Штаты даже не удосуживаются уведомить нас, когда решают начать военные операции.
Мандон подчеркнул, что непредсказуемость администрации Дональда Трампа влияет на безопасность Франции и затрагивает ее интересы.
Он напомнил, что Франция приняла участие в операции в Афганистане по просьбе США, которые тогда сослались на статью 5 НАТО. А позднее американцы решили уйти из Афганистана, не поставив союзников по НАТО в известность. После неожиданного нападения США на Иран Франции, по словам Мандона, спешно пришлось искать способы защиты своих граждан, которые находились на Ближнем Востоке, отмечает Reuters.
Агентство напоминает, что ранее Трамп уже разозлил европейских союзников своими планами в отношении Гренландии, а также вызвал их недовольство, когда раскритиковал европейские страны за нежелание активно участвовать в операциях по обеспечению безопасности Ормузского пролива.