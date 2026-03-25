WP: ветераны США раскритиковали Белый дом за публикацию мемов об Иране

ВАШИНГТОН, 25 марта. /ТАСС/. Ветераны боевых действий и родственники погибших военнослужащих в США выступили с резкой критикой в адрес администрации президента Дональда Трампа из-за публикаций в социальных сетях Белого дома развлекательных роликов и мемов о конфликте с Ираном. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP).
По мнению собеседников издания, команда президента превращает серьезный военный конфликт в шоу, используя в видео кадры ракетных ударов под музыку популярных исполнителей, а также фрагментов из мультфильмов и видеоигр. Отмечается, что подобные ролики публикуются даже в дни, когда сообщается о новых жертвах среди американских военных. Например, как напомнила газета, на следующий день после гибели шести членов экипажа заправочного самолета ВВС Белый дом разместил видео со взрывами и кадрами из компьютерной игры.
В Белом доме в ответ заявили, что данная стратегия призвана продемонстрировать мощь американской армии и гордость за успешную операцию, говорится в публикации.
28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие города страны, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку ракетной и ядерной угрозами, якобы исходящими от исламской республики. В результате ударов по Ирану погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства страны. Корпус стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) заявил о масштабной ответной операции, атаковав Израиль. Ударам также подверглись объекты США в Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ, Омане и Саудовской Аравии.