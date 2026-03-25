WP: ветераны США раскритиковали Белый дом за публикацию мемов об Иране

По мнению собеседников издания, команда президента превращает серьезный военный конфликт в шоу, используя в видео кадры ракетных ударов под музыку популярных исполнителей, а также фрагментов из мультфильмов и видеоигр. Отмечается, что подобные ролики публикуются даже в дни, когда сообщается о новых жертвах среди американских военных. Например, как напомнила газета, на следующий день после гибели шести членов экипажа заправочного самолета ВВС Белый дом разместил видео со взрывами и кадрами из компьютерной игры.