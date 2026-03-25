Полковник Ходаренок заявил о рисках для Ирана превратиться в сектор Газа

Тем более, что ~нажим со стороны Соединенных Штатов и Израиля на Иран в ближайшее время может только усилиться~. Об этом говорит, в частности, и подготовка ВС США к возможной морской десантной операции по захвату острова Харк, на котором сосредоточены нефтяные промыслы Исламской Республики. Вполне вероятно, что это может быть и воздушно-морская десантная операция. Во всяком случае, об этом говорит подготовка 82-й воздушно-десантной дивизии ВС США к возможным действиям в Иране.