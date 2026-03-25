ЕС не нужен мир на Украине с учетом интересов России, заявила Захарова

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. ЕС не согласен на мир на Украине с учетом интересов России, а намерен и дальше эксплуатировать Украину, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«На другой мир, который бы учитывал бы интересы России, законные права русскоязычных, русских граждан Украины, территориальные реалии, право народов самостоятельно определять свою судьбу, в Брюсселе, конечно, не согласны. Они хотят буквально в худших неколониальных традициях и дальше эксплуатировать Украину, продолжая стравливать и натравливать ее как против нашей страны, собственно вообще использовать ее в агрессивных целях», — сказала Захарова в ходе своего еженедельного брифинга.