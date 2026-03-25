Востоковед указала на странность заявления Трампа об Иране

Высказывание американского лидера Дональда Трампа о якобы согласии Ирана отказаться от создания ядерного оружия вызывает недоумение, так как в Исламской Республике принята фетва, запрещающая разработку оружия массового поражения. На это обратила внимание в беседе с «Лентой.ру» востоковед Каринэ Геворгян.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Эксперт уточнила, что Иран подписал и ратифицировал договор о нераспространении ядерного оружия, а кроме того, в республике действует запрет на его производство. Востоковед напомнила, что заявления Трампа часто противоречивы и могут не соответствовать действительности.

«Он за [премьер-министра Израиля Биньямина] Нетаньяху, который с 1986 года говорил, что у Ирана через две недели будет ядерное оружие. Если бы оно было — ситуация была бы другая. У Ирана и так есть закон, но это он говорит для тех, кто ничего про это не знает», — сказала собеседница «Ленты.ру».

Ранее Дональд Трамп выступил с утверждением, что Тегеран дал согласие на отказ от разработки ядерного оружия. Глава Белого дома не уточнил, с кем велись переговоры по вопросу ядерной программы в Иране. Власти Исламской Республики ранее неоднократно заявляли, что не намерены создавать ядерные боеголовки.

