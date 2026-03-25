Востоковед указала на странность заявления Трампа об Иране

Эксперт уточнила, что Иран подписал и ратифицировал договор о нераспространении ядерного оружия, а кроме того, в республике действует запрет на его производство. Востоковед напомнила, что заявления Трампа часто противоречивы и могут не соответствовать действительности.
Ранее Дональд Трамп выступил с утверждением, что Тегеран дал согласие на отказ от разработки ядерного оружия. Глава Белого дома не уточнил, с кем велись переговоры по вопросу ядерной программы в Иране. Власти Исламской Республики ранее неоднократно заявляли, что не намерены создавать ядерные боеголовки.