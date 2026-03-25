Intercept: удары по Эквадору — начало военной кампании США в Латинской Америке

Высокопоставленный представитель Пентагона объявил о проведении Соединенными Штатами операции в Латинской Америке, получившей название «Тотальное истребление» (Operation Total Extermination).

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

«Атаки на латиноамериканские наркокартели (в Эквадоре) — это только начало», — заявил на прошлой неделе в конгрессе Джозеф Хумире, исполняющий обязанности помощника министра обороны по вопросам внутренней безопасности и безопасности стран Америки. Хумире предупредил, что «при поддержке США последуют и другие наземные удары по транснациональным преступным организациям» в Латинской Америке, а также не исключил односторонние удары США. Хумире напомнил, что, помимо Эквадора, США заключили соглашения с 17 странами-партнерами в Западном полушарии в рамках так называемой Американской коалиции по борьбе с картелями, сообщает американское издание The Intercept.

Генерал Фрэнсис Донован, командующий Южным командованием США, на прошлой неделе подтвердил, что «кинетические удары (по судам наркоторговцев) — лишь малая часть нашей кампании». Он добавил, что Пентагон планирует более масштабные действия в Латинской Америке.

При этом представители Министерства обороны США не смогли сказать, сколько наземных ударов было нанесено почти по 20 странам Латинской Америки и Карибского бассейна, обращает внимание Intercept.

Издание отмечает, что борьба с наркокартелями, которую США начали в Эквадоре 3 марта, перекинулась на соседнюю Колумбию, где в результате «эффекта рикошета» в приграничном районе осталась лежать неразорвавшаяся 225-килограммовая бомба.

Военные действия в Эквадоре, согласно официальным заявлениям США, также являются частью операции «Южное копье» — незаконной кампании американских военных по нанесению ударов по судам в Карибском море и восточной части Тихого океана. Как уточняет Intercept, с сентября 2025 года США совершили 46 нападений, уничтожив 48 судов и убив почти 160 мирных жителей.

По словам Хумире, США используют «лодочную дипломатию» в Карибском бассейне, чтобы оказать давление на Кубу и склонить на свою сторону Никарагуа, а также «изменить ситуацию в Карибском бассейне в благоприятном для интересов США направлении».

Кроме того, США могут обвинить президента Колумбии Густаво Петро в наркоторговле в качестве рычага давления или предлога для начала военных действий, предполагает Intercept. Потенциальные обвинения в адрес Петро, постоянное присутствие ФБР в Эквадоре в сочетании с ударами США на границе с Колумбией напоминают скоординированную операцию по разжиганию конфликта между сторонами. В январе, когда Трампа спросили о возможном нападении на Колумбию, он ответил: «Для меня это звучит заманчиво».

По мнению Intercept, американский блиц-удар по Западному полушарию — часть «доктрины Донро»: искаженной доктрины Монро от 1823 года.

Президент Джеймс Монро в свое время пытался помешать Европе колонизировать Западное полушарие и вмешиваться в дела США. А Трамп теперь следует своему варианту колонизации территорий «от Аляски до Гренландии в Арктике и от Американского залива до Панамского канала и прилегающих стран».

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше