Intercept: удары по Эквадору — начало военной кампании США в Латинской Америке

«Атаки на латиноамериканские наркокартели (в Эквадоре) — это только начало», — заявил на прошлой неделе в конгрессе Джозеф Хумире, исполняющий обязанности помощника министра обороны по вопросам внутренней безопасности и безопасности стран Америки. Хумире предупредил, что «при поддержке США последуют и другие наземные удары по транснациональным преступным организациям» в Латинской Америке, а также не исключил односторонние удары США. Хумире напомнил, что, помимо Эквадора, США заключили соглашения с 17 странами-партнерами в Западном полушарии в рамках так называемой Американской коалиции по борьбе с картелями, сообщает американское издание The Intercept.