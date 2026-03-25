Intercept: удары по Эквадору — начало военной кампании США в Латинской Америке

«Атаки на латиноамериканские наркокартели (в Эквадоре) — это только начало», — заявил на прошлой неделе в конгрессе Джозеф Хумире, исполняющий обязанности помощника министра обороны по вопросам внутренней безопасности и безопасности стран Америки. Хумире предупредил, что «при поддержке США последуют и другие наземные удары по транснациональным преступным организациям» в Латинской Америке, а также не исключил односторонние удары США. Хумире напомнил, что, помимо Эквадора, США заключили соглашения с 17 странами-партнерами в Западном полушарии в рамках так называемой Американской коалиции по борьбе с картелями, сообщает американское издание The Intercept.
Генерал Фрэнсис Донован, командующий Южным командованием США, на прошлой неделе подтвердил, что «кинетические удары (по судам наркоторговцев) — лишь малая часть нашей кампании». Он добавил, что Пентагон планирует более масштабные действия в Латинской Америке.
Издание отмечает, что борьба с наркокартелями, которую США начали в Эквадоре 3 марта, перекинулась на соседнюю Колумбию, где в результате «эффекта рикошета» в приграничном районе осталась лежать неразорвавшаяся 225-килограммовая бомба.
Военные действия в Эквадоре, согласно официальным заявлениям США, также являются частью операции «Южное копье» — незаконной кампании американских военных по нанесению ударов по судам в Карибском море и восточной части Тихого океана. Как уточняет Intercept, с сентября 2025 года США совершили 46 нападений, уничтожив 48 судов и убив почти 160 мирных жителей.
Кроме того, США могут обвинить президента Колумбии Густаво Петро в наркоторговле в качестве рычага давления или предлога для начала военных действий, предполагает Intercept. Потенциальные обвинения в адрес Петро, постоянное присутствие ФБР в Эквадоре в сочетании с ударами США на границе с Колумбией напоминают скоординированную операцию по разжиганию конфликта между сторонами. В январе, когда Трампа спросили о возможном нападении на Колумбию, он ответил: «Для меня это звучит заманчиво».
Президент Джеймс Монро в свое время пытался помешать Европе колонизировать Западное полушарие и вмешиваться в дела США. А Трамп теперь следует своему варианту колонизации территорий «от Аляски до Гренландии в Арктике и от Американского залива до Панамского канала и прилегающих стран».