Американист: что значат заявления Трампа о победе США над Ираном

Эксперт напомнил, что Трамп делает заявления о победе над Тегераном почти ежедневно с начала марта. Собеседник «Ленты.ру» назвал высказывания хозяина Белого дома «сеансами политического газлайтинга». По мнению Дудакова, Трамп старается создать впечатление у американских избирателей и союзников по НАТО, что Пентагон уже победил, а Иран ждет крах.
Американист уточнил, что президент США в качестве подтверждения своих слов приводит данные об уничтожении пусковых установок иранской армии и ВМФ страны. Эксперт добавил, что реальная ситуация демонстрирует, что количество пусков дронов и ракет Ираном не сокращается, то есть риторика Трампа не совпадает с объективной реальностью.
«Иран продолжает контролировать Ормузский пролив, а не США. Топливный кризис никак не разрешается ни в Америке, ни в других странах, которые сейчас недополучают энергоносителей. Иран сейчас зарабатывает рекордные суммы денег, по 150 миллионов долларов в сутки, с продажи своей нефти на мировые рынки. И добыча нефти в Иране выросла до рекордных значений 1978 года — 5,5 миллиона баррелей ежесуточно. Американцы помешать неспособны, потому что это будет провоцировать еще более колоссальный энергокризис», — уточнил политолог.
По мнению Дудакова, Белый дом оказался в тупиковой ситуации, поэтому американскому лидеру не остается ничего, кроме как создавать видимость успеха и уговаривать Иран на переговоры, параллельно угрожая проведением сухопутной операции.
Американист добавил, что во всем мире уже понимают, что ни о какой победе Штатов в настоящее время не может быть и речи.
Ранее представитель Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) полковник Эбрахим Золфагари публично опроверг заявления Дональда Трампа о ведении переговоров между США и Ираном. Он заявил, что Вашингтон ведет переговоры «сам с собой».