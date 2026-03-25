Европа против Рютте: политолог рассказал, как генсек НАТО раскалывает ЕС

Сегодня для европейцев главным является защита своих национальных интересов, поясняет аналитик. Страны ЕС меньше всего хотят быть втянуты в ближневосточный конфликт, так как он не принесет им никаких бонусов.
Задача Рютте — удержать США в альянсе, так как без них НАТО теряет военную мощь, финансирование, да и сам смысл существования организации ставится под сомнение. Рютте в этом плане просто делает свою работу.
Европе не хватает средств на свои на оборонные нужды, комментирует политолог. Страны вынуждены брать кредиты и сокращать социальные расходы, чтобы перенаправить ресурсы в военно-промышленный комплекс. Одновременно они продолжают поддерживать Украину, что тоже требует дополнительных финансов и вооружений.
Кроме того, европейцы опасаются гуманитарного кризиса, рассказывает политолог. Беженцы, пострадавшие в ходе конфликта на Ближнем Востоке, направятся в первую очередь в Европу.
Они опасаются повторения сирийского сценария, который стал сильным испытанием для европейской социально-экономической системы. Более того, Европа не справилась с этим испытанием ни на идеологическом, ни на экономическом уровнях.
Еще одним важным фактором является внутренний раскол Европы, отмечает эксперт.
В ЕС остаются страны, которые ориентируются на США, и строят свои политические планы с учетом того, что Трамп останется у власти. А есть европейские деятели, которые, наоборот, рассчитывают, что на предстоящих выборах Трамп и его партия проиграют, и Конгресс станет демократическим.
При этом не стоит забывать, что европейцы серьезно зависят от США. Это касается и бондов, и долговой нагрузки, и перспектив поддержки Украины, напоминает Пятибратов.
С одной стороны, им нужно поддерживать отношения с Трампом, с другой — американский президент является раздражителем, который постоянно вносит сумятицу в дела Европы. Европейцы пытаются балансировать. Вроде бы как коллективно осуждают Иран, но в то же время не вступают в конфликт на стороне США.
По мнению эксперта, европейцы уже включились в конфликт на стороне США, так как их военные базы пользуются Вашингтоном для координации боевых действий на Ближнем Востоке и в том числе для обслуживания военной машины США.