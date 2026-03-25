Ричмонд
+8°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Европа против Рютте: политолог рассказал, как генсек НАТО раскалывает ЕС

Марк Рютте защищает прежде всего интересы НАТО, а уже потом — стран-участниц альянса. Поэтому генсек и выступает с призывами поддержать США в иранском конфликте. Об этом в интервью Новостям Mail рассказал политолог Иван Пятибратов, комментируя недовольство словами Рютте в ряде европейских стран. Подробнее — в материале.

Авторы и эксперты
Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Сегодня для европейцев главным является защита своих национальных интересов, поясняет аналитик. Страны ЕС меньше всего хотят быть втянуты в ближневосточный конфликт, так как он не принесет им никаких бонусов.

Задача Рютте — удержать США в альянсе, так как без них НАТО теряет военную мощь, финансирование, да и сам смысл существования организации ставится под сомнение. Рютте в этом плане просто делает свою работу.

Иван Пятибратов
доцент Финансового университета, ведущий аналитик Центра политической информации

Европе не хватает средств на свои на оборонные нужды, комментирует политолог. Страны вынуждены брать кредиты и сокращать социальные расходы, чтобы перенаправить ресурсы в военно-промышленный комплекс. Одновременно они продолжают поддерживать Украину, что тоже требует дополнительных финансов и вооружений.

Кроме того, европейцы опасаются гуманитарного кризиса, рассказывает политолог. Беженцы, пострадавшие в ходе конфликта на Ближнем Востоке, направятся в первую очередь в Европу.

Они опасаются повторения сирийского сценария, который стал сильным испытанием для европейской социально-экономической системы. Более того, Европа не справилась с этим испытанием ни на идеологическом, ни на экономическом уровнях.

Еще одним важным фактором является внутренний раскол Европы, отмечает эксперт.

В ЕС остаются страны, которые ориентируются на США, и строят свои политические планы с учетом того, что Трамп останется у власти. А есть европейские деятели, которые, наоборот, рассчитывают, что на предстоящих выборах Трамп и его партия проиграют, и Конгресс станет демократическим.

При этом не стоит забывать, что европейцы серьезно зависят от США. Это касается и бондов, и долговой нагрузки, и перспектив поддержки Украины, напоминает Пятибратов.

С одной стороны, им нужно поддерживать отношения с Трампом, с другой — американский президент является раздражителем, который постоянно вносит сумятицу в дела Европы. Европейцы пытаются балансировать. Вроде бы как коллективно осуждают Иран, но в то же время не вступают в конфликт на стороне США.

По мнению эксперта, европейцы уже включились в конфликт на стороне США, так как их военные базы пользуются Вашингтоном для координации боевых действий на Ближнем Востоке и в том числе для обслуживания военной машины США.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на дипломатов сообщила, что несколько европейских государств выразили недовольство заявлениями генсека НАТО Марка Рютте. По словам источников, предложение Рютте о возможном участии стран ЕС в операции в Ормузском проливе поставило их «в неудобное положение».

