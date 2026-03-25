Сийярто предупредил об угрозе беспрецедентного энергокризиса в Европе

Он отметил, что вооруженные конфликты на Украине и на Ближнем Востоке, а также «реакция на них со стороны Европы могут очень легко создать ситуацию, при которой Европа вскоре столкнется с более серьезным энергетическим кризисом, чем когда-либо прежде». «Это будет энергетический кризис с точки зрения не только цен, но и безопасности поставок», — уточнил глава МИД, выступая на встрече с предпринимателями в венгерском городе Секешфехервар.