Сийярто предупредил об угрозе беспрецедентного энергокризиса в Европе

БУДАПЕШТ, 25 марта. /ТАСС/. Европа вскоре может столкнуться с беспрецедентным энергетическим кризисом из-за отказа от российских энергоносителей и нарушением поставок из района Персидского залива. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, сообщив, что запасы газа в хранилищах стран Евросоюза сократились до 9% от объема годового потребления.
Он отметил, что вооруженные конфликты на Украине и на Ближнем Востоке, а также «реакция на них со стороны Европы могут очень легко создать ситуацию, при которой Европа вскоре столкнется с более серьезным энергетическим кризисом, чем когда-либо прежде». «Это будет энергетический кризис с точки зрения не только цен, но и безопасности поставок», — уточнил глава МИД, выступая на встрече с предпринимателями в венгерском городе Секешфехервар.
Сийярто обратил внимание, что газовые хранилища европейских стран заполнены лишь на 9% от уровня годового потребления. «Мы, венгры, оказались более дальновидными и лучше спланировали свою жизнь, поэтому на наших складах хранится почти в три раза больше продукции, что составляет 24% от нашего годового потребления», — заявил министр, выступление которого транслировали венгерские телеканалы.
В то же время он напомнил, что основные маршруты поставок энергоносителей в Венгрию оказались под угрозой в результате действий Украины. По его словам, сначала Киев установил нефтяную блокаду, заблокировав трубопровод «Дружба», а в последние дни «пытался перекрыть поставки газа». «Десятки [украинских] беспилотников атаковали газопровод “Турецкий поток”, по которому природный газ идет в Венгрию», — сказал Сийярто.
Он отметил, что в связи с этим премьер-министр Виктор Орбан объявил в среду о приостановке поставок газа из Венгрии на Украину. По словам главы МИД, теперь этот газ будет поступать в венгерские хранилища, чтобы гарантировать энергетическую безопасность страны.