NBC News: Трамп может получать не всю информацию о войне с Ираном

NBC подчеркивает, что во время войны особенно важно то, как президент воспринимает информацию, в первую очередь о негативных событиях, и какими подробностями делятся его советники. Канал отмечает, что помощникам любого президента исторически приходилось балансировать между предоставлением полной картины событий и акцентированием успехов в достижении ключевых целей. И во время предыдущих войн — от Вьетнама до Ирака и Афганистана — администрации часто поддавались «групповому мышлению», когда информировали президента, а официальные лица и военные преуменьшали или опускали неудобные факты и отказывались замечать признаки провала своей стратегии.