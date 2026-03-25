NBC News: Трамп может получать не всю информацию о войне с Ираном

Некоторые помощники Дональда Трампа опасаются, что президент не получает полную картину войны с Ираном или не усваивает полученную информацию, сообщает американский канал NBC News со ссылкой на источники.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В статье говорится, что с начала конфликта на Ближнем Востоке американские военные чиновники ежедневно готовят для Трампа обновленное 2-минутное видео — нарезку самых крупных и успешных ударов США по иранским объектам за предыдущие 48 часов.

Один из источников описал это видео как «набор кадров, в которых все взрывается». Военные признают, что эти ролики не отражают всего масштаба конфликта.

«Мы не можем сообщать ему обо всем, что происходит», сказал высокопоставленный американский чиновник.

Кроме того, Трамп получает информацию о войне с Ираном из бесед с ведущими военными и разведывательными советниками, иностранными лидерами и новостных репортажей.

Однако некоторые помощники Трампа сомневаются, что он получает все необходимые сведения.

Они указывают, что он все больше не доволен освещением войны в новостях: Трамп в ежедневных видеороликах видит успешные действия американских военных и удивляется, что в средствах массовой информации картина несколько иная.

NBC подчеркивает, что во время войны особенно важно то, как президент воспринимает информацию, в первую очередь о негативных событиях, и какими подробностями делятся его советники. Канал отмечает, что помощникам любого президента исторически приходилось балансировать между предоставлением полной картины событий и акцентированием успехов в достижении ключевых целей. И во время предыдущих войн от Вьетнама до Ирака и Афганистана администрации часто поддавались «групповому мышлению», когда информировали президента, а официальные лица и военные преуменьшали или опускали неудобные факты и отказывались замечать признаки провала своей стратегии.

NBC со ссылкой на источники утверждает, что информация, которую получает Трамп, преимущественно подчеркивает успехи США и почти не содержит подробностей о действиях Ирана. Поэтому он, не имея полных данных о статусе конфликта, не может принять важные решения.

Впервые об этой проблеме заговорили на прошлой неделе, когда Джо Кент, экс-руководитель Национального контртеррористического центра США, заявил, что «внутренний контроль» ограничил доступ Трампу к несогласным с войной в Иране. «Многим ключевым лицам, принимающим решения, не разрешили прийти и высказать свое мнение президенту. Активных дебатов по этому вопросу не было», сказал Кент.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт отвергла предположение о том, что Трамп не получает всю необходимую информацию, как об успехах, так и о неудачах на Ближнем Востоке. «Любой, кто присутствовал при беседах с президентом, знает, что он активно интересуется мнениями всех присутствующих в зале и ожидает полной честности от всех ключевых советников».

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше