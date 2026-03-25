NBC News: Трамп может получать не всю информацию о войне с Ираном

«Мы не можем сообщать ему обо всем, что происходит», — сказал высокопоставленный американский чиновник.
Кроме того, Трамп получает информацию о войне с Ираном из бесед с ведущими военными и разведывательными советниками, иностранными лидерами и новостных репортажей.
Однако некоторые помощники Трампа сомневаются, что он получает все необходимые сведения.
NBC подчеркивает, что во время войны особенно важно то, как президент воспринимает информацию, в первую очередь о негативных событиях, и какими подробностями делятся его советники. Канал отмечает, что помощникам любого президента исторически приходилось балансировать между предоставлением полной картины событий и акцентированием успехов в достижении ключевых целей. И во время предыдущих войн — от Вьетнама до Ирака и Афганистана — администрации часто поддавались «групповому мышлению», когда информировали президента, а официальные лица и военные преуменьшали или опускали неудобные факты и отказывались замечать признаки провала своей стратегии.
Впервые об этой проблеме заговорили на прошлой неделе, когда Джо Кент, экс-руководитель Национального контртеррористического центра США, заявил, что «внутренний контроль» ограничил доступ Трампу к несогласным с войной в Иране. «Многим ключевым лицам, принимающим решения, не разрешили прийти и высказать свое мнение президенту. Активных дебатов по этому вопросу не было», — сказал Кент.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт отвергла предположение о том, что Трамп не получает всю необходимую информацию, как об успехах, так и о неудачах на Ближнем Востоке. «Любой, кто присутствовал при беседах с президентом, знает, что он активно интересуется мнениями всех присутствующих в зале и ожидает полной честности от всех ключевых советников».