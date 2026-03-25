Правительство Ирана опровергло утверждения Трампа о переговорах

ТЕГЕРАН, 25 марта. /ТАСС/. Заявления президента США Дональда Трампа о якобы проведении переговоров с Тегераном не соответствуют действительности. Об этом заявил глава информационного совета при правительстве Ирана Элиас Хазрати.

Источник: Reuters

«Враг не смог ничего достичь, не смог дать ответов мировому общественному мнению. Утверждает, что заключает мир, ведет переговоры, вчера мне дали такую возможность. Это абсолютно не соответствует действительности. Трамп лжет. Начал войну в разгар переговорного процесса, в этот раз у него это не получится», — сказал он в эфире иранской гостелерадиокомпании.

Американский лидер 23 марта написал в Truth Social, что США и Иран в течение последних двух дней провели конструктивные переговоры о прекращении боевых действий на Ближнем Востоке. Он также заявил, что приказал Пентагону на пять дней отложить нанесение ударов по объектам энергетической инфраструктуры республики. Между тем официальный представитель иранского МИД Эсмаил Багаи заявил, что Тегеран не проводил никаких переговоров с Вашингтоном, но изложил свою позицию посредникам.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше