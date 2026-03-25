Правительство Ирана опровергло утверждения Трампа о переговорах

Американский лидер 23 марта написал в Truth Social, что США и Иран в течение последних двух дней провели конструктивные переговоры о прекращении боевых действий на Ближнем Востоке. Он также заявил, что приказал Пентагону на пять дней отложить нанесение ударов по объектам энергетической инфраструктуры республики. Между тем официальный представитель иранского МИД Эсмаил Багаи заявил, что Тегеран не проводил никаких переговоров с Вашингтоном, но изложил свою позицию посредникам.