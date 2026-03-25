Премьер-министр Дании подала в отставку

Аудиенция состоялась в 10:15 во дворце Амалиенборг, где глава правительства официально проинформировала монарха о результатах парламентских выборов и вручила прошение об отставке кабинета министров.
Выборы, состоявшиеся 24 марта, обернулись для Социал-демократической партии Фредериксен поражением: партия получила 21,9% голосов и 38 мест в парламенте — худший результат с 1903 года, потеряв 12 мандатов по сравнению с предыдущим сроком.
Ни левый блок («красный»), получивший 84 мандата, ни правый («синий») с 77 мандатами не смогли завоевать необходимое для большинства количество голосов — 90 из 179, сообщает Göteborg-Posten. Ключевую роль в формировании будущей правящей коалиции приобрела центристская партия «Умеренные» во главе с министром иностранных дел Ларсом Лекке Расмуссеном, располагающая 14 мандатами.
Ранее Фредериксен назвала выборы решающими и добавила, что гражданам Дании следует определиться в отношениях с США и укрепить национальную армию. Отношения между Данией и США обострились после начала второго срока американского президента Дональда Трампа. Он заявил, что Штаты должны установить контроль над Гренландией, и объяснил это задачами национальной безопасности.