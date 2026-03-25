Премьер-министр Дании подала в отставку

Ранее Фредериксен назвала выборы решающими и добавила, что гражданам Дании следует определиться в отношениях с США и укрепить национальную армию. Отношения между Данией и США обострились после начала второго срока американского президента Дональда Трампа. Он заявил, что Штаты должны установить контроль над Гренландией, и объяснил это задачами национальной безопасности.