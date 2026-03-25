Политолог: США нарочно предлагают Ирану невыгодные условия урегулирования

Белый дом специально предложил Ирану неприемлемые условия урегулирования противостояния, чтобы оправдать проведение наземной операции. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал политолог Алексей Ярошенко.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Эксперт уточнил, что план США по мирной сделке с Ираном состоит из 15 пунктов. Собеседник NEWS.ru акцентировал внимание на том, что документ состоит только из требований, но в нем отсутствуют предложения об уступках со стороны Вашингтона.

По словам политолога, американцы требуют от Исламской Республики убрать ядерное оружие, чтобы окончательно разрушить страну, как уже сделали с Ираком, Афганистаном и другими странами.

«Американцы прекрасно понимают невыгодность своих условий. Они используют эту дипломатическую уловку, чтобы начать наземное вторжение», — пояснил Ярошенко.

Эксперт отметил, что для США это традиционный метод, который позволяет продемонстрировать мировому сообществу якобы стремление к миру.

Он добавил, что одним из пунктов плана Белого дома является снятие санкций с Ирана, в то время как Исламская Республика уже успешно приспособилась к существованию в условиях ограничений.

«Требование открыть Ормузский пролив тоже для Ирана неприемлемо, поскольку именно у него эффективный инструмент для ослабления Запада и внесения раздора между западными странами», — добавил Ярошенко. Он объяснил, что дефицит нефти испытывают прежде всего европейцы, которые теперь вынуждены искать способ заставить США прекратить военную кампанию против Ирана.

Ранее стало известно, что США передали Ирану с помощью посредников из Пакистана мирный план из 15 пунктов. В перечне предложений есть гарантия невозобновления санкций после их снятия, также США обещают сотрудничество в развитии гражданской ядерной программы в Бушере. Ирану предложили отказаться от накопленного ядерного потенциала, передать весь обогащенный материал МАГАТЭ, ликвидировать все ядерные объекты и не поддерживать проиранские силы и «боевиков». По информации иранских СМИ, Тегеран отклонил предложения США.

