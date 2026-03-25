Политолог: США нарочно предлагают Ирану невыгодные условия урегулирования

Ранее стало известно, что США передали Ирану с помощью посредников из Пакистана мирный план из 15 пунктов. В перечне предложений есть гарантия невозобновления санкций после их снятия, также США обещают сотрудничество в развитии гражданской ядерной программы в Бушере. Ирану предложили отказаться от накопленного ядерного потенциала, передать весь обогащенный материал МАГАТЭ, ликвидировать все ядерные объекты и не поддерживать проиранские силы и «боевиков». По информации иранских СМИ, Тегеран отклонил предложения США.