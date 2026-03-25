Патрушев рассказал о местонахождении атакованного газовоза Arctic Metagaz

Как сообщал 3 марта Минтранс РФ, российский газовоз «Арктик Метагаз» был атакован в Средиземном море безэкипажными катерами Украины в непосредственной близости от территориальных вод Мальты. Все 30 членов экипажа были спасены. Следственный комитет РФ по факту атаки на «Арктик Метагаз» возбудил уголовное дело по статье об акте международного терроризма, сообщил Патрушев на совещании.