Патрушев рассказал о местонахождении атакованного газовоза Arctic Metagaz

Патрушев: газовоз Arctic Metagaz дрейфует к юго-востоку от берегов Италии.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Газовоз «Арктик Метагаз», на который была совершена атака, сейчас дрейфует к юго-востоку от берегов Италии, есть риски его неуправляемого вхождения в территориальное море прибрежных средиземноморских государств, сообщил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.

«В настоящее время танкер в поврежденном состоянии дрейфует к юго-востоку от берегов Италии. С учетом погодных условий возникают риски неуправляемого вхождения в территориальное море Ливии, Италии, Мальты или иных прибрежных государств», — сказал Патрушев на совещании Морской коллегии.

Как сообщал 3 марта Минтранс РФ, российский газовоз «Арктик Метагаз» был атакован в Средиземном море безэкипажными катерами Украины в непосредственной близости от территориальных вод Мальты. Все 30 членов экипажа были спасены. Следственный комитет РФ по факту атаки на «Арктик Метагаз» возбудил уголовное дело по статье об акте международного терроризма, сообщил Патрушев на совещании.

