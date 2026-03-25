Democrata: премьер Испании Санчес считает, что Трамп «перепутал» Иран с Ираком

Премьер-министр Испании Педро Санчес призвал помнить об ошибках войны в Ираке, чтобы не повторять их в Иране, и подытожил «достижения организаторов» спустя месяц конфликта.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Свое выступление в испанском конгрессе Санчес начал с того, что напомнил о «подчинении» экс-премьера Испании Хосе Марии Аснара президенту США Джорджу Бушу во время войны в Ираке и о ее катастрофических последствиях.

Он сказал, что сейчас, когда США и Израиль развязали войну с Ираном, «сценарий гораздо хуже».

По мнению премьера, назревает «тотальная катастрофа», в которую «молчаливой поддержкой» внесли свой вклад и представители испанских партий, сообщает испанское издание Democrata.

Как полагает Санчес, история повторяется: в войне против Ирака Аснар «разменял достоинство» Испании на фотографию с Азорских островов. «Он хотел, чтобы Буш пригласил его выкурить сигару и положить ноги на стол», — сказал Санчес, подчеркнув, что исход войны с Ираком был «позорным». Он предупредил, что забвение той войны — «первый шаг к совершению тех же ошибок».

Санчес напомнил, что Иран гораздо мощнее Ирака: по населению Иран в два раза превосходит Ирак, а по влиянию на мировую экономику — в пять раз. Иран — страна, в которой больше регулярных войск, чем в Германии, Франции и Италии вместе взятых, констатировал испанский премьер.

Тегеран, по его словам, обладает передовыми технологиями, может уничтожать самолеты в полете, запускать баллистические ракеты на расстояние 4000 километров и контролирует Ормузский пролив, несмотря на нахождение в регионе американского флота.

Также Санчес напомнил, что Иран «40 лет готовился к подобной войне», а значит, ее последствия будут «гораздо шире и глубже». Спустя почти месяц конфликта — почти 2000 подтвержденных погибших, более 4 млн перемещенных лиц в Иране и Ливане, резкое сокращение туризма, морских перевозок, стремительный рост цен на углеводороды и другие товары, перечислил он некоторые из последствий.

В заключение он обрушился с критикой на «организаторов конфликта»: «Чего добились США и Израиль, так это подрыва международной права, дестабилизации Ближнего Востока, возобновления конфликтов в Иране и Ливане, забвения погребенной под обломками Газы… и смены одного Хаменеи на другого, еще более радикального Хаменеи».

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше