Democrata: премьер Испании Санчес считает, что Трамп «перепутал» Иран с Ираком

Свое выступление в испанском конгрессе Санчес начал с того, что напомнил о «подчинении» экс-премьера Испании Хосе Марии Аснара президенту США Джорджу Бушу во время войны в Ираке и о ее катастрофических последствиях.
По мнению премьера, назревает «тотальная катастрофа», в которую «молчаливой поддержкой» внесли свой вклад и представители испанских партий, сообщает испанское издание Democrata.
Как полагает Санчес, история повторяется: в войне против Ирака Аснар «разменял достоинство» Испании на фотографию с Азорских островов. «Он хотел, чтобы Буш пригласил его выкурить сигару и положить ноги на стол», — сказал Санчес, подчеркнув, что исход войны с Ираком был «позорным». Он предупредил, что забвение той войны — «первый шаг к совершению тех же ошибок».
Санчес напомнил, что Иран гораздо мощнее Ирака: по населению Иран в два раза превосходит Ирак, а по влиянию на мировую экономику — в пять раз. Иран — страна, в которой больше регулярных войск, чем в Германии, Франции и Италии вместе взятых, констатировал испанский премьер.
Также Санчес напомнил, что Иран «40 лет готовился к подобной войне», а значит, ее последствия будут «гораздо шире и глубже». Спустя почти месяц конфликта — почти 2000 подтвержденных погибших, более 4 млн перемещенных лиц в Иране и Ливане, резкое сокращение туризма, морских перевозок, стремительный рост цен на углеводороды и другие товары, перечислил он некоторые из последствий.
В заключение он обрушился с критикой на «организаторов конфликта»: «Чего добились США и Израиль, так это подрыва международной права, дестабилизации Ближнего Востока, возобновления конфликтов в Иране и Ливане, забвения погребенной под обломками Газы… и смены одного Хаменеи на другого, еще более радикального Хаменеи».