Сенат США проводит закрытый брифинг по Украине

Комитет по международным делам сената США проводит закрытый брифинг по Украине.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 25 мар — РИА Новости. Комитет по международным делам сената США проводит закрытый брифинг по теме конфликта на Украине, следует из расписания на сайте сената.

Среди участников брифинга — старший сотрудник Бюро по делам Европы и Евразии госдепа Брендан Ханрахан, заместитель помощника госсекретаря в Бюро по делам Европы и Евразии Кристофер Смит, заместитель директора Бюро разведки и исследований госдепа Юджин Фишел.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что США хотели бы увидеть встречу президента РФ Владимира Путина с Владимиром Зеленским для заключения сделки по Украине. Кроме того, по его словам, США приближаются к возможному урегулированию украинского конфликта.

Как заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль рассчитывает, что трехсторонние переговоры по Украине продолжатся после согласования графиков всех сторон, в первую очередь американской. Предыдущий раунд консультаций Россия — США — Украина состоялся в Женеве 17—18 февраля.

Россия не раз заявляла, что готова идти по пути поиска переговорного решения украинского кризиса, опираясь на понимания, достигнутые президентами РФ и США на саммите на Аляске, включая устранение первопричин конфликта в виде угроз национальной безопасности России.

Трамп ранее также выразил удивление нежеланием главы киевского режима заключить сделку для украинского урегулирования. Как подчеркнул американский лидер, с Зеленским «гораздо сложнее заключить сделку», чем с президентом России.

