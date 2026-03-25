Гутерриш заявил, что война на Ближнем Востоке вышла из-под контроля

Генсек ООН особо отметил, что закрытие Ормузского пролива «душит» поставки нефти, газа и удобрений в критически важный момент мирового посевного сезона.

Источник: Reuters

ООН, 25 марта. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что война на Ближнем Востоке вышла из-под контроля и зашла слишком далеко, а мир стоит перед угрозой более широкого конфликта, роста человеческих страданий и глобального экономического шока.

«Конфликт вышел за пределы даже того, что лидеры считали немыслимым. Это зашло слишком далеко. Пора прекратить подниматься по лестнице эскалации и начать подниматься по дипломатической лестнице, вернувшись к полному уважению международного права», — заявил Гутерриш.

Генсек ООН обратился с отдельными посланиями к ключевым сторонам конфликта. США и Израиль он призвал немедленно прекратить войну, Иран — остановить атаки на соседние страны, не являющиеся сторонами конфликта, а также потребовал прекратить боевые действия в Ливане.

Генсек особо отметил, что закрытие Ормузского пролива «душит» поставки нефти, газа и удобрений в критически важный момент мирового посевного сезона, а последствия войны сильнее всего бьют по беднейшим и наиболее уязвимым людям планеты.

28 февраля США и Израиль начали военную кампанию против Ирана. Под удары попали крупнейшие города, в том числе Тегеран. Корпус стражей исламской революции (элитные части иранских ВС) заявил о масштабной ответной операции, атаковав Израиль. Ударам также подверглись объекты США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. 11 марта представитель «Хатам аль-Анбия», центрального штаба ВС Ирана, предупредил, что исламская республика не позволит провозить через Ормузский пролив, на который приходится примерно пятая часть мирового экспорта нефти, какие-либо нефтегрузы, имеющие отношение к США и их союзникам. 15 марта он заверил, что Тегеран прибегнет к любым методам, включая контроль за движением судов в Ормузском проливе, чтобы заставить противника сдаться.

ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше