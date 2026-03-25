Омбудсмену Москальковой предложат новую должность после апреля, заявили в Кремле

На сегодняшний день в России не планируется отменять правило, ограничивающее пребывание на посту Уполномоченного по правам человека двумя сроками. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, подчеркнув, что ему неизвестно о каких-либо решениях по этому вопросу.