Израиль ударил по объектам производства иранского военно-морского оружия

Армия обороны Израиля заявила об ударах по объектам производства авиационных и военно-морских вооружений в Иране. Также атаки, как следует из заявления ЦАХАЛ, проводились по иранским ПВО.

Эскалация конфликта между Израилем с США и Ираном продолжается с 28 февраля. Иран неоднократно атаковал Израиль, а также многие страны Ближнего Востока. Власти Ирана утверждали, что целью атак являются американские военные базы. Ближневосточные государства раскритиковали иранские действия. В частности, ОАЭ закрыли посольство в стране и отозвали посла, а Саудовская Аравия угрожала Ирану ответными ударами.

Иран фактически перекрыл Ормузский пролив, что привело к стремительному росту стоимости энергоресурсов. Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи в заявлении, распространенном иранской гостелерадиокомпанией, сказал, что Ирану необходимо использовать возможность блокирования как рычаг давления.

Американский президент Дональд Трамп утверждает, что США и Иран проводят переговоры, но в Иране информацию опровергают.

